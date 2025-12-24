An den Feiertagen von A nach B: So sind Bus und Bahn in Chemnitz unterwegs

Chemnitz - Für Weihnachten und Silvester hat die CVAG auch in diesem Jahr einen speziellen Feiertags-Fahrplan für Chemnitz veröffentlicht.

Die CVAG ist über die Feiertage mit einem Weihnachts-Fahrplan unterwegs. © Sven Gleisberg

Demzufolge fahren die Busse und Bahnen in Chemnitz bis etwa 15.45 wie an den Samstagen.

"Rendezvous an der Zentralhaltestelle erfolgen ab 15.45 Uhr bis 20.45 Uhr alle 30 Minuten, danach alle 60 Minuten bis 22.45 Uhr", teilte die CVAG mit.

Die Nachtanschlüsse werden ab 23.45 Uhr bis 3.45 Uhr alle 60 Minuten mit den Nachtlinien N11 bis N18 an der Zentralhaltestelle angeboten.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) gelten die Fahrpläne für Sonn- und Feiertage.

Zwischen den Feiertagen (27. bis 30. Dezember) fahren die Busse und Bahnen nach dem Normalfahrplan des jeweiligen Verkehrstages. Dabei finden keine Schülerfahrten statt.