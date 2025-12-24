An den Feiertagen von A nach B: So sind Bus und Bahn in Chemnitz unterwegs
Chemnitz - Für Weihnachten und Silvester hat die CVAG auch in diesem Jahr einen speziellen Feiertags-Fahrplan für Chemnitz veröffentlicht.
Demzufolge fahren die Busse und Bahnen in Chemnitz bis etwa 15.45 wie an den Samstagen.
"Rendezvous an der Zentralhaltestelle erfolgen ab 15.45 Uhr bis 20.45 Uhr alle 30 Minuten, danach alle 60 Minuten bis 22.45 Uhr", teilte die CVAG mit.
Die Nachtanschlüsse werden ab 23.45 Uhr bis 3.45 Uhr alle 60 Minuten mit den Nachtlinien N11 bis N18 an der Zentralhaltestelle angeboten.
An den beiden Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) gelten die Fahrpläne für Sonn- und Feiertage.
Zwischen den Feiertagen (27. bis 30. Dezember) fahren die Busse und Bahnen nach dem Normalfahrplan des jeweiligen Verkehrstages. Dabei finden keine Schülerfahrten statt.
Fahrten in der Silvesternacht
An Silvester fahren die Busse und Bahnen bis 19.45 Uhr wie samstags. Anschließend finden bis 22.45 Uhr die Rendezvous alle 60 Minuten an der Zentralhaltestelle statt. Danach ruht der Fahrbetrieb bis 0.45 Uhr.
Dann gibt es bis 3.45 Uhr alle 30 Minuten an der Zentralhaltestelle Anschluss an die Straßenbahnlinien 1 bis 5 sowie den Buslinien 21, 22, 23, 31, 32, 51, 52, 62 und 72. Die Linien 33, 41 und 53 (bis/ab Altchemnitz) verkehren als Zu- beziehungsweise Abbringer.
Die Nachtlinien verkehren in der Nacht vom 31.12.2025 zum 01.01.2026 nicht.
Ab 4.45 Uhr fahren die Busse und Bahnen wie sonntags beziehungsweise nach Feiertagsfahrplan.
Einige Fahrten werden als ALiTa (Anruflinientaxi) durchgeführt. Diese sind gekennzeichnet mit dem Telefonsymbol. Eine Gewährleistung ist in dieser Nacht nicht möglich. Erkundigt Euch am besten rechtzeitig unter 0371 369000.
Eine Übersicht über die entsprechenden Fahrpläne findet Ihr unter cvag.de/Jahresendverkehr.
Das Service-Center hat am 24. und 31. Dezember 2025 von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember 2025 sowie am 1. Januar 2026 bleibt es geschlossen.
