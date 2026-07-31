Hybrid-Ersatz für alte Chemnitzer Diesel-Busse

Chemnitz - Die Chemnitzer Verkehrs-AG ( CVAG ) hat 16 neue Diesel-Hybrid-Busse der Marke Daimler bestellt. Die Fahrzeuge sollen bis Ende 2027 geliefert werden und ab erstem Quartal 2028 im Liniennetz eingesetzt werden.

16 Linienbusse in Chemnitz werden 2028 durch neue Diesel-Hybrid-Fahrzeuge ersetzt. © Kristin Schmidt

Ersetzt werden 16 Dieselbusse aus den Baujahren 2004 bis 2006. "Unser Durchschnittsalter der Busflotte liegt bei etwa zehn Jahren. 16 Fahrzeuge sind älter als 20 Jahre und zur Aussonderung vorgesehen", teilte CVAG-Sprecherin Juliane Kirste (40) mit.

Geplant sind vier Standard- und zwölf Gelenkbusse, die mit HVO 100 betrieben werden. Der synthetische Kraftstoff kann laut CVAG bis zu 90 Prozent weniger CO₂-Emissionen verursachen und die Rußbildung reduzieren.

An Kapazität und Ausstattung ändert sich nichts.

Zu den Anschaffungskosten macht die CVAG keine Angaben.