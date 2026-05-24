Chemnitz plant ÖPNV-Kürzungen: PRO BAHN äußert scharfe Kritik

Chemnitz - Dem Chemnitzer Stadtrat liegt ein Maßnahmenpaket zur Kostendämpfung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vor. Ende Mai soll darüber abgestimmt werden. Damit sollen knapp 2,9 Millionen Euro im Jahr eingespart werden. Der Fahrgastverband PRO BAHN Mitteldeutschland lehnt dies strikt ab.

Für Markus Haubold, Vorsitzender des Fahrgastverbands PRO BAHN Mitteldeutschland, ist der geplante Maßnahmenplan der Stadt Chemnitz der falsche Ansatz. © Kristin Schmidt

"Der öffentliche Nahverkehr ist kein beliebig kürzbares Angebot, sondern Teil der kommunalen Daseinsvorsorge", erklärt Markus Haubold, Vorsitzender des Fahrgastverbands PRO BAHN Mitteldeutschland.

Der ÖPNV müsse für alle Menschen jederzeit nutzbar sein – auch für Beschäftigte im Schichtdienst und für den Freizeitverkehr in den Abend- und Nachtstunden.

Die Stadt begründet die Entscheidung der drastischen Sparmaßnahmen mit stark gestiegenen Kosten bei der CVAG: etwa für Energie, Personal und Fahrzeuge.

Dem setzt der Fahrgastverband eine deutlich zunehmende Nutzung des ÖPNV entgegen: Die Fahrgastzahlen sind zuletzt erheblich gestiegen.

"Es ist schlicht nicht akzeptabel, bei steigender Nachfrage das Angebot zu kürzen", so Haubold weiter. "Wer Menschen für den Umstieg auf Bus und Bahn gewinnen will, darf das System nicht gleichzeitig unattraktiver machen."

Besonders kritisch sieht der Verband die zeitlichen Einschränkungen des Tagliniennetzes in den Tagesrandlagen, um stattdessen die Betriebszeit der Nachtlinien auszuweiten. So soll unter anderem im Ortsteil Euba die bisherige Verdichtung auf einen 30-Minuten-Takt wieder zurückgenommen werden. Der Nachtverkehr soll samstags in Chemnitz bis 5.45 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sogar bis 7.45 Uhr erweitert werden.

"Eine solche Verschiebung darf nicht zulasten der Erreichbarkeit in den Abendstunden gehen", stellt PRO BAHN klar.