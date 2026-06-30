Gleis-Verwerfungen, Asphalt kaputt, Klimaanlagen überlastet: Hitze verursacht Schäden im Chemnitzer Nahverkehr

CVAG-Chef Jens Maiwald (63) steht vor der nächsten Hitzefrage: Wie robust ist der Chemnitzer Nahverkehr, wenn Sommer mit über 40 Grad zur neuen Belastungsprobe werden? © Ralph Kunz

Der ganz große Kollaps ist am Wochenende ausgeblieben, doch spurlos ging die Rekordhitze auch hier nicht vorbei.

Bei der CVAG wurden Gleise, Asphalt und Bitumen teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Sprecherin Juliane Kirste (40): "Aufgrund der sehr hohen Temperaturen wurden einzelne Schäden in der Infrastruktur festgestellt."

Besonders betroffen: die Kreuzung Carolastraße/Straße der Nationen und Steig 5 der Zentralhaltestelle. Dort hätten sich bereits vorhandene Schäden durch die extreme Hitze weiter verschlechtert.

Auch kleine Gleisverwerfungen gebe es im Netz. Kirste beruhigt aber: "Eine Betriebsgefährdung und damit eine Einstellung des Fahrbetriebes konnte in den vergangenen Tagen zu keiner Zeit festgestellt werden."