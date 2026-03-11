In Chemnitz und im Erzgebirge wird gestreikt: Das müsst Ihr wissen

Chemnitz - Am Freitag kommt es bei vereinzelten Buslinien in Chemnitz zu Einschränkungen. Die Gewerkschaft Verdi hat wieder zum Warnstreik aufgerufen. Auch das Erzgebirge ist betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft derzeit zum Streik im öffentlichen Nahverkehr auf. © Tom Weller/dpa

Hintergrund sind aktuelle Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag AVNSachsen. Bestreikt wird nicht die CVAG selbst, jedoch das Tochter-Busunternehmen ETP. Die Einschränkungen betreffen deswegen am Freitag nur die Linien 43, 53 und die Ringbuslinie 82.

Allen Fahrgästen wird empfohlen, sich unmittelbar vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren. Alle angebotenen Fahrten seien während des Warnstreiks über die Echtzeitauskunft in der CVAG-App oder unter www.cvag.de einsehbar.

Laut Verdi sind auch nächste Woche Streiks vorgesehen - unter anderem im Stadtgebiet Chemnitz. Die CVAG teilt auf Nachfrage mit: "Bisher liegen uns hierzu noch keine Informationen vor."

Wer im Erzgebirge auf den Bus angewiesen ist, braucht auch am Freitag starke Nerven. Wie der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH (RVE) mitteilte, ist nicht nur der Regional- und Stadtverkehr betroffen, sondern auch der Schüler- und Schienenersatzverkehr.