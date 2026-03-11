In Chemnitz und im Erzgebirge wird gestreikt: Das müsst Ihr wissen
Chemnitz - Am Freitag kommt es bei vereinzelten Buslinien in Chemnitz zu Einschränkungen. Die Gewerkschaft Verdi hat wieder zum Warnstreik aufgerufen. Auch das Erzgebirge ist betroffen.
Hintergrund sind aktuelle Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag AVNSachsen. Bestreikt wird nicht die CVAG selbst, jedoch das Tochter-Busunternehmen ETP. Die Einschränkungen betreffen deswegen am Freitag nur die Linien 43, 53 und die Ringbuslinie 82.
Allen Fahrgästen wird empfohlen, sich unmittelbar vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren. Alle angebotenen Fahrten seien während des Warnstreiks über die Echtzeitauskunft in der CVAG-App oder unter www.cvag.de einsehbar.
Laut Verdi sind auch nächste Woche Streiks vorgesehen - unter anderem im Stadtgebiet Chemnitz. Die CVAG teilt auf Nachfrage mit: "Bisher liegen uns hierzu noch keine Informationen vor."
Wer im Erzgebirge auf den Bus angewiesen ist, braucht auch am Freitag starke Nerven. Wie der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH (RVE) mitteilte, ist nicht nur der Regional- und Stadtverkehr betroffen, sondern auch der Schüler- und Schienenersatzverkehr.
Streik endet am frühen Samstagmorgen
Der RVE stellt online eine Übersicht über alle Fahrten zur Verfügung, die durch Partnerunternehmen durchgeführt werden:
Der Bahnverkehr im Erzgebirge ist vom Streik nicht betroffen. Laut Verdi wird ab Betriebsbeginn am Freitag gestreikt. Das Ende ist für Samstagfrüh, 3 Uhr, vorgesehen.
Auch andere Teile Sachsens sind oder waren betroffen. So wurde am Dienstag im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und am Mittwoch im Landkreis Zwickau gestreikt.
Titelfoto: Tom Weller/dpa