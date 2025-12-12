31 Raub-Attacken in vier Wochen! So will die Chemnitzer Polizei die Täter schnappen
Chemnitz - Eine unheimliche Raub-Serie überschattet derzeit Chemnitz! In den vergangenen Wochen kam es zu zahlreichen Überfällen. Dabei wurden Bargeld, Smartphones und Tabak geraubt. Immer wieder konnten die Täter entkommen. Nun greift die Polizei durch und will den Gangstern mithilfe eines Maßnahmenpaketes das Handwerk legen!
Erst am Mittwoch wurden vier Raubdelikte in Chemnitz gemeldet - und das an nur einem Tag. Auch die Zahlen der vergangenen Wochen sind dramatisch. "Seit Mitte November 2025 wurden insgesamt 31 derartige Delikte in Chemnitz polizeilich bekannt", so ein Polizeisprecher.
Heißt im Klartest: Im Schnitt ereignete sich in den vergangenen Vier Wochen jeden Tag ein Raub in Chemnitz! "Hervorzuheben sind dabei die Ortsteile Gablenz, Sonnenberg und Zentrum, in denen sich in den vergangenen vier Wochen allein 22 Raubstraftaten ereigneten", führt die Polizei aus.
Die Ermittlungen hätten bereits ergeben, dass "unterschiedliche Tätergruppierungen aktiv sind", heißt es. Die Beamten wollen den Gangstern so schnell wie möglich das Handwerk legen. "Aufgrund der Entwicklung hat die Polizeidirektion Chemnitz ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht", erklärt ein Polizeisprecher.
Die Kripo-Ermittlungsgruppe "Recon" wurde aktiviert. Die Beamten werden dadurch durch sogenannte Super Recognizer unterstützt. Das sind Menschen, die sich Gesichter besonders gut merken können. Sie scannen unter anderem Videoaufzeichnungen von den Raub-Attacken ab und gleichen sie mit polizeibekannten Personen ab.
Enger Austausch mit Staatsanwaltschaft: Raub-Tätern droht U-Haft!
"Zudem sind die Kriminalisten im engen Austausch mit der Chemnitzer Staatsanwaltschaft, wodurch zeitnah Haftbefehle für identifizierte Tatverdächtige beim zuständigen Amtsgericht erwirkt werden sollen", erklärt die Polizei. Heißt: Sollte ein Täter ermittelt werden, muss er mit U-Haft rechnen!
Dazu wurden die Streifenpolizisten und die Chemnitzer City-Streife besonders sensibilisiert. Sie werden verstärkt an den Schwerpunkten präsent sein, heißt es.
Titelfoto: Kristin Schmidt