Raub-Attacke in Chemnitzer Park: Täter zwingen Opfer zum Geldabheben!

Chemnitz - Schon wieder eine Raub-Attacke im Park der Opfer des Faschismus in Chemnitz ! Zwei Jugendliche (beide 17) wurden am Dienstagnachmittag von zwei jungen Männern überfallen. Anschließend musste einer der Teenager Bargeld abheben und es dem Täter-Duo übergeben.

Im Park der Opfer des Faschismus in Chemnitz wurden zwei Jugendliche überfallen. © Kristin Schmidt

Gegen 15.30 Uhr wurden die beiden 17-Jährigen von zwei unbekannten Männern angesprochen. "Im Zuge dessen forderte das Duo von den Jugendlichen unvermittelt die Geldbörsen, welche ihnen im Anschluss aus den Händen gerissen wurden", so ein Polizeisprecher.

Doch damit gaben sich die Täter nicht zufrieden. Sie drängten die beiden deutschen Jugendlichen bis zu einem Sparkassen-Automaten an der Zietenstraße/Fürstenstraße.

"Dort forderten sie einen der 17-Jährigen bedrohlich auf, einige hundert Euro Bargeld abzuheben und zu übergeben, was der Geschädigte letztlich auch tat", teilt die Polizei mit.

Anschließend kam es zu einer Schlägerei. Dabei rissen die Täter die Jacke des Jugendlichen an sich und flüchteten in Richtung Tschaikowskistraße. Die beiden Teenager blieben unverletzt.