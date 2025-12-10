Raub-Attacke in Chemnitzer Park: Täter zwingen Opfer zum Geldabheben!
Chemnitz - Schon wieder eine Raub-Attacke im Park der Opfer des Faschismus in Chemnitz! Zwei Jugendliche (beide 17) wurden am Dienstagnachmittag von zwei jungen Männern überfallen. Anschließend musste einer der Teenager Bargeld abheben und es dem Täter-Duo übergeben.
Gegen 15.30 Uhr wurden die beiden 17-Jährigen von zwei unbekannten Männern angesprochen. "Im Zuge dessen forderte das Duo von den Jugendlichen unvermittelt die Geldbörsen, welche ihnen im Anschluss aus den Händen gerissen wurden", so ein Polizeisprecher.
Doch damit gaben sich die Täter nicht zufrieden. Sie drängten die beiden deutschen Jugendlichen bis zu einem Sparkassen-Automaten an der Zietenstraße/Fürstenstraße.
"Dort forderten sie einen der 17-Jährigen bedrohlich auf, einige hundert Euro Bargeld abzuheben und zu übergeben, was der Geschädigte letztlich auch tat", teilt die Polizei mit.
Anschließend kam es zu einer Schlägerei. Dabei rissen die Täter die Jacke des Jugendlichen an sich und flüchteten in Richtung Tschaikowskistraße. Die beiden Teenager blieben unverletzt.
Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Raub-Attacke beobachtet?
So wurde der Haupttäter beschrieben:
- 17 bis 21 Jahre alt
- etwa 1,75 Meter groß
- schlank
- kurzer Vollbart und schwarze Haare (Boxerschnitt)
- trug eine weiß-grüne Sportjacke und eine schwarze Jogginghose
- sprach gebrochen Deutsch
- dunklerer Teint
So wurde der zweite Täter beschrieben:
- 17 bis 21 Jahre alt
- etwa 1,85 Meter groß
- schlanke Statur
- schwarze, lockige Haare
- Oberlippenbart
- trug einen schwarzen Jogginganzug und schwarze Schuhe
- sprach gebrochen Deutsch
- dunklerer Teint
Die Chemnitzer Kripo ermittelt aktuell wegen Raubes. Zudem werden Zeugen gesucht: Wer kennt die Täter? Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer 0371/3873448 entgegen.
Erst vor wenigen Wochen wurden im Park der Opfer des Faschismus zwei Männer überfallen. Ein Teenager-Duo bedrohte sie mit einem Messer und forderte ihre Brieftaschen.
Titelfoto: Bildmontage: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa, Kristin Schmidt