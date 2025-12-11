Vier Attacken an einem Tag! Jugendliche Räuber treiben in Chemnitz ihr Unwesen

Chemnitz - Die unheimliche Raubserie in Chemnitz geht offenbar weiter! Am Mittwoch kam es zu gleich vier Attacken. Wieder sollen die Täter Teenager gewesen sein. Sie raubten Tabak und Bargeld.

Vier Raub-Attacken innerhalb eines Tages in Chemnitz - drei davon spielten sich im Zentrum ab. © Kristin Schmidt

Der erste Vorfall spielte sich gegen 6 Uhr in der Bahnhofstraße (Zentrum) ab. Ein junger Mann (19) wurde von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen - sie forderte Geld.

"Da der Mann keins dabeihatte, entrissen sie sein Portemonnaie, entnahmen die Geldkarte und brachten ihn dazu, an einem nahe gelegenen Bankautomaten Geld abzuheben. Die Täter erbeuteten auf diese Weise mehrere hundert Euro", so eine Polizeisprecherin.



Nur eine Stunde später die nächste Raub-Attacke - wieder nahe der Bahnhofstraße. Eine Gruppe soll einem Jugendlichen (17) Tabakwaren abgenommen haben. Die Täter sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben, heißt es von der Polizei. Möglicherweise war dieselbe Raubgruppe wie im ersten Fall.

Gegen 16.30 Uhr ging der Ärger weiter. An der Haltestelle in der Zschopauer Straße, nahe der Bahnhofstraße, wurden ein junger Mann (18) und eine 17-Jährige von einem Teenager-Duo (männlich und weiblich) nach Zigaretten gefragt. Die Situation eskalierte. Die unbekannte Jugendliche attackierte daraufhin die 17-Jährige, die dadurch leicht verletzt wurde.

"Die jugendliche Angreiferin wurde mit auffällig kirschroten Haaren beschrieben", so eine Polizeisprecherin. Anschließend forderte der andere Teenager Geld von dem 18-Jährigen und erbeutete schließlich Tabakwaren.