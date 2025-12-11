Vier Attacken an einem Tag! Jugendliche Räuber treiben in Chemnitz ihr Unwesen
Chemnitz - Die unheimliche Raubserie in Chemnitz geht offenbar weiter! Am Mittwoch kam es zu gleich vier Attacken. Wieder sollen die Täter Teenager gewesen sein. Sie raubten Tabak und Bargeld.
Der erste Vorfall spielte sich gegen 6 Uhr in der Bahnhofstraße (Zentrum) ab. Ein junger Mann (19) wurde von einer vierköpfigen Gruppe angesprochen - sie forderte Geld.
"Da der Mann keins dabeihatte, entrissen sie sein Portemonnaie, entnahmen die Geldkarte und brachten ihn dazu, an einem nahe gelegenen Bankautomaten Geld abzuheben. Die Täter erbeuteten auf diese Weise mehrere hundert Euro", so eine Polizeisprecherin.
Nur eine Stunde später die nächste Raub-Attacke - wieder nahe der Bahnhofstraße. Eine Gruppe soll einem Jugendlichen (17) Tabakwaren abgenommen haben. Die Täter sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben, heißt es von der Polizei. Möglicherweise war dieselbe Raubgruppe wie im ersten Fall.
Gegen 16.30 Uhr ging der Ärger weiter. An der Haltestelle in der Zschopauer Straße, nahe der Bahnhofstraße, wurden ein junger Mann (18) und eine 17-Jährige von einem Teenager-Duo (männlich und weiblich) nach Zigaretten gefragt. Die Situation eskalierte. Die unbekannte Jugendliche attackierte daraufhin die 17-Jährige, die dadurch leicht verletzt wurde.
"Die jugendliche Angreiferin wurde mit auffällig kirschroten Haaren beschrieben", so eine Polizeisprecherin. Anschließend forderte der andere Teenager Geld von dem 18-Jährigen und erbeutete schließlich Tabakwaren.
Weitere Attacke in Chemnitz-Gablenz: Teenager verprügelt
Am Abend gegen 19 Uhr die vierte Attacke. In der Carl-von-Ossietzky-Straße (Gablenz) forderte ein Teenager-Duo Geld von einem 16-Jährigen. "Weil er keins hatte, schlug ihn der unbekannte Täter, wodurch der Jugendliche Schmerzen erlitt", erklärt die Polizei. Die Täter verschwanden anschließend.
Die Polizei prüft aktuell, ob die Taten miteinander zusammenhängen. Zudem werden Videoaufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Dazu haben die Beamten bereits erste Hinweise auf die Täter, heißt es.
Erst am Dienstag wurden zwei Jugendliche in der Chemnitzer City von zwei Unbekannten überfallen. Einer der Teenager wurde ebenfalls zum Geldabheben gezwungen.
Aktuell mehren sich die Raubvorfälle durch Jugendliche in Chemnitz. Fakt ist: Im Stadtgebiet ist die Zahl der Kinder- und Jugendkriminalität nahezu explodiert! Für 2025 geht die Polizei von einer Verdreifachung der Gewaltdelikte aus, die von Kindern verübt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, 123rf/tassev