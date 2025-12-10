Mann bewusstlos und verletzt in Chemnitzer Edeka-Markt gefunden

Chemnitz - In einem Edeka-Markt in Chemnitz ist am Dienstagabend ein Mann (42) bewusstlos und verletzt aufgefunden worden.

Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Mitarbeiter riefen den Rettungsdienst zu dem Markt in der Carl-von-Ossietzky-Straße.

Der 42-Jährige wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem der Deutsche befragt wurde, kam heraus, dass er während seines Einkaufs zwei Jugendliche bemerkte, die sich Waren in die Taschen gesteckt haben sollen.

Der 42-Jährige ging laut Polizei daraufhin zu den Jugendlichen und sprach sie an. Es kam zum Streit, der dann offenbar in einer Auseinandersetzung endete.

"Die Täter sind seinen Angaben zufolge zwischen 16 und 18 Jahren alt und sollen einen dunkleren Teint haben. Einer der beiden hatte dunkle, lockige Haare", so die Polizei weiter.