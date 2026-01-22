Aggro-Frau dreht im Zug durch und bedroht Schaffnerin: "Ich mach dich tot"
Chemnitz - Heftige Szenen im Regionalexpress! Am Mittwochabend rastete eine Frau (23) im Zug von Leipzig nach Chemnitz völlig aus - sie beleidigte, bedrohte und bespuckte eine Zugbegleiterin (23). Die Bundespolizei rückte an, die Aggro-Frau wurde aufs Revier gebracht.
Der Irrsinn spielte sich gegen 21.50 Uhr im RE 6 ab, der von Leipzig in Richtung Chemnitz unterwegs war. Eine harmlose Ticketkontrolle führte zur absoluten Eskalation!
Die 23-jährige Schaffnerin wollte die Fahrkarte der 23-jährigen Ukrainerin sehen - doch diese konnte ihr Ticket nicht vorzeigen. Die Zugbegleiterin alarmierte die Bundespolizei.
Dann ging es ordentlich zur Sache. "Im weiteren Verlauf meldete sich die Zugbegleiterin erneut und gab an, von der weiblichen Person geschlagen und bespuckt worden zu sein", teilt die Bundespolizei mit.
Irre: Zeugen berichteten, dass die aggressive Frau die Schaffnerin verbal heftig attackierte. "Ich mach dich tot, du Sch***** f*** dich", soll sie laut Bundespolizeiangaben gesagt haben.
Bundespolizei schnappt Aggro-Frau im Chemnitzer Hauptbahnhof: Sie gibt alles zu
Im Chemnitzer Hauptbahnhof wartete die Bundespolizei auf die aggressive Frau - sie knöpften sich sie vor. "Sie war aufgebracht und aggressiv. Nach der Belehrung gab sie an, dass ihr Handydisplay defekt sei und deswegen das Ticket nicht ausgelesen werden konnte", so die Bundespolizei.
Irre: Selbst als die Beamten die Sache aufnahmen, kam es zu weiteren Beleidigungen. Für die 23-Jährige ging es anschließend aufs Polizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof. "Nach Rücksprache mit ihrem Verteidiger gab die Beschuldigte den Tatvorwurf zu", heißt es.
Anschließend wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 1,4 Promille. "Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die 23-Jährige auf freien Fuß entlassen", so die Bundespolizei abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Ralph Kunz, Sven Hoppe/dpa