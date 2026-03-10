Chemnitz: Auto-Diebe machen Jagd auf Toyotas

Seit dem vergangenen Wochenende wurden in Chemnitz schon sieben Toyotas geklaut, alle höchstens drei Jahre alt. Ist da eine professionelle Bande am Werk?

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Nichts ist unmöglich: Im Chemnitzer Stadtgebiet ist offenbar eine professionelle Klau-Bande gezielt auf der Suche nach Toyotas. Innerhalb der vergangenen Woche sind schon sieben Fahrzeuge verschwunden – alle höchstens drei Jahre alt.

Tatort an der Heimgarten-Straße: Auch hier verschwand ein Toyota.
Tatort an der Heimgarten-Straße: Auch hier verschwand ein Toyota.

Nachdem Ende vergangener Woche bereits drei Toyotas verschwunden waren, wurden in der Nacht zu Montag am Heimgarten sowie in der Max-Türpe-Straße zwei graue Corolla und in der Straße Steinwiese ein blauer Yaris geklaut.

In der Nacht zu Dienstag schlugen die Diebe in der Alfred-Neubert-Straße zu – wieder ein grauer Corolla. In der Straße Am Karbel scheiterten sie zudem beim Versuch, einen weiteren Corolla zu knacken.

Gesamt-Stehlschaden: mehr als 140.000 Euro!

In Chemnitz wurden innerhalb weniger Tage sieben Toyotas geklaut.
In Chemnitz wurden innerhalb weniger Tage sieben Toyotas geklaut.
"Die Soko Kfz des Landeskriminalamtes Sachsen übernimmt die weiteren Ermittlungen", teilte die Chemnitzer Polizei mit. Dabei werden auch die konkreten Zusammenhänge zwischen den Taten beleuchtet.

Titelfoto: picture alliance/Gene J. Puskar

