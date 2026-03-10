Chemnitz: Auto-Diebe machen Jagd auf Toyotas

Chemnitz - Nichts ist unmöglich: Im Chemnitzer Stadtgebiet ist offenbar eine professionelle Klau-Bande gezielt auf der Suche nach Toyotas. Innerhalb der vergangenen Woche sind schon sieben Fahrzeuge verschwunden – alle höchstens drei Jahre alt.

Tatort an der Heimgarten-Straße: Auch hier verschwand ein Toyota. © 123rf/drmicrobe, Uwe Meinhold, dpa/Waltraud Grubitzsch, Sven Gleisberg

Nachdem Ende vergangener Woche bereits drei Toyotas verschwunden waren, wurden in der Nacht zu Montag am Heimgarten sowie in der Max-Türpe-Straße zwei graue Corolla und in der Straße Steinwiese ein blauer Yaris geklaut.

In der Nacht zu Dienstag schlugen die Diebe in der Alfred-Neubert-Straße zu – wieder ein grauer Corolla. In der Straße Am Karbel scheiterten sie zudem beim Versuch, einen weiteren Corolla zu knacken.

Gesamt-Stehlschaden: mehr als 140.000 Euro!