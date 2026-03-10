Chemnitz: Auto-Diebe machen Jagd auf Toyotas
Chemnitz - Nichts ist unmöglich: Im Chemnitzer Stadtgebiet ist offenbar eine professionelle Klau-Bande gezielt auf der Suche nach Toyotas. Innerhalb der vergangenen Woche sind schon sieben Fahrzeuge verschwunden – alle höchstens drei Jahre alt.
Nachdem Ende vergangener Woche bereits drei Toyotas verschwunden waren, wurden in der Nacht zu Montag am Heimgarten sowie in der Max-Türpe-Straße zwei graue Corolla und in der Straße Steinwiese ein blauer Yaris geklaut.
In der Nacht zu Dienstag schlugen die Diebe in der Alfred-Neubert-Straße zu – wieder ein grauer Corolla. In der Straße Am Karbel scheiterten sie zudem beim Versuch, einen weiteren Corolla zu knacken.
Gesamt-Stehlschaden: mehr als 140.000 Euro!
"Die Soko Kfz des Landeskriminalamtes Sachsen übernimmt die weiteren Ermittlungen", teilte die Chemnitzer Polizei mit. Dabei werden auch die konkreten Zusammenhänge zwischen den Taten beleuchtet.
