Fahrgast hantiert mit verbotenem Messer und sprüht Reizgas in Chemnitzer Straßenbahn

In einer Chemnitzer Straßenbahn versprühte ein 39-jähriger Deutscher Reizgas. © Bildmontage: Maik Börner, 123rf/diy13

Am Samstagabend meldete ein 33-jähriger Fahrgast der Polizei gegen 20.45 Uhr einen Mann, der in einer Straßenbahn der Linie 4 zunächst mit einem Messer hantierte und anschließend Reizgas gesprüht hatte.

An der Haltestelle Haydnstraße konnten die eingesetzten Beamten den Tatverdächtigen in der Straßenbahn schnell ausfindig machen und stellten ihn.

Dabei fanden die Einsatzkräfte das besagte Reizgas, ein verbotenes Messer und einen Schlagring bei dem 39-jährigen Deutschen und stellten alle Gegenstände sicher.

Ein 12-jähriger Fahrgast erlitt leichte Reizungen durch das Gas, musste jedoch nicht behandelt werden.

Der 39-Jährige stellte sich während der polizeilichen Maßnahmen immer wieder quer und missachtete die Anweisungen der Beamten. Dabei zeigte und skandierte er zudem verfassungsfeindliche Parolen.