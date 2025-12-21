Aggro-Mann randaliert in Chemnitzer Restaurant: Polizei greift durch

Chemnitz - Ein aggressiver Mann (31) hielt am Samstagnachmittag die Chemnitzer Polizei auf Trab: Erst randalierte er in einem Restaurant, dann wehrte er sich gegen die Beamten.

In einem Restaurant am Chemnitzer Neumarkt randalierte am Samstag ein Mann (31). Die Polizei musste anrücken. © Kristin Schmidt

Der Irrsinn spielte sich gegen 16.30 Uhr in einem Restaurant am Neumarkt ab. Die Beamten wurden zum Lokal gerufen, weil der Österreicher völlig durchdrehte.

Als die Polizei am Restaurant eintraf, beschädigte er diverse Gegenstände, trat gegen einen Rollwagen und reagierte aggressiv auf die Beamten.

Die Polizei überwältigte den Mann und legte ihm Handschellen an. Auf dem Weg zum Streifenwagen wollte er sich losreißen und stieß einen Beamten weg.

"Der Angreifer wurde zu Boden gebracht. Er zog sich leichte Verletzungen zu, welche durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden mussten", teilt die Polizei mit.