Nach unheimlicher Raubserie in Chemnitz: Nächster Verdächtiger (19) im Knast!

Chemnitz - Nach der unheimlichen Raubserie in Chemnitz konnte die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Täter (19) schnappen. Noch am Samstag soll der junge Mann einen Fußgänger an der Zentralhaltestelle ausgeraubt haben, nun sitzt er in U-Haft! Brisant: Der 19-Jährige soll an insgesamt sieben Raubstraftaten beteiligt gewesen sein.

Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Serienräuber (19) in Chemnitz festnehmen. Er sitzt nun im Knast. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/foottoo, 123rf/peopleimages12

Der Syrer habe laut Polizeiangaben am Samstagmorgen gegen 6 Uhr einen jungen Mann (19) an der Zentralhaltestelle bedroht und Bargeld gefordert.



Nachdem der junge Mann dem Täter etwas Geld übergab, wurde er zu einem Sparkassen-Automaten an der Steinhaus-Passage nahe der Augustusburger Straße gedrängt.

Dort soll der Gangster den 19-Jährigen aufgefordert haben, weiteres Geld abzuheben. Anschließend verschwand der Täter mit knapp 250 Euro - die Polizei konnte ihn zunächst nicht mehr finden.

Doch kurz nach 10 Uhr sorgte der 19-Jährige in der Galerie Roter Turm für Ärger. Er wurde mit einem weiteren Syrer (17) beim Entfernen der Warensicherung an einem Kleid ertappt und festgehalten. Die Polizei rückte an und nahm die beiden aufs Revier.



Dort stellte sich heraus, dass der 19-Jährige der Räuber von der Zentralhaltestelle am Samstagmorgen war. "Täterbeschreibung und Videoaufzeichnung erhärteten den Tatverdacht", heißt es von der Polizei.