Nach unheimlicher Raubserie in Chemnitz: Nächster Verdächtiger (19) im Knast!
Chemnitz - Nach der unheimlichen Raubserie in Chemnitz konnte die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Täter (19) schnappen. Noch am Samstag soll der junge Mann einen Fußgänger an der Zentralhaltestelle ausgeraubt haben, nun sitzt er in U-Haft! Brisant: Der 19-Jährige soll an insgesamt sieben Raubstraftaten beteiligt gewesen sein.
Der Syrer habe laut Polizeiangaben am Samstagmorgen gegen 6 Uhr einen jungen Mann (19) an der Zentralhaltestelle bedroht und Bargeld gefordert.
Nachdem der junge Mann dem Täter etwas Geld übergab, wurde er zu einem Sparkassen-Automaten an der Steinhaus-Passage nahe der Augustusburger Straße gedrängt.
Dort soll der Gangster den 19-Jährigen aufgefordert haben, weiteres Geld abzuheben. Anschließend verschwand der Täter mit knapp 250 Euro - die Polizei konnte ihn zunächst nicht mehr finden.
Doch kurz nach 10 Uhr sorgte der 19-Jährige in der Galerie Roter Turm für Ärger. Er wurde mit einem weiteren Syrer (17) beim Entfernen der Warensicherung an einem Kleid ertappt und festgehalten. Die Polizei rückte an und nahm die beiden aufs Revier.
Dort stellte sich heraus, dass der 19-Jährige der Räuber von der Zentralhaltestelle am Samstagmorgen war. "Täterbeschreibung und Videoaufzeichnung erhärteten den Tatverdacht", heißt es von der Polizei.
Junger Mann wohl für sieben Raub-Attacken in der Chemnitzer City verantwortlich
Und damit nicht genug: Die Beamten haben offenbar einen mächtigen Fang gemacht! Denn die Ermittler legen dem jungen Mann insgesamt sieben Raubstraftaten seit Mitte November 2025 in der Chemnitzer Innenstadt zur Last.
Am Sonntagvormittag kam der mutmaßliche Intensivtäter vor einen Haftrichter. Dieser schickte den 19-Jährigen in U-Haft.
Damit sitzt bereits der zweite mutmaßliche Serienräuber in U-Haft. Erst in der vergangenen Woche wurde ein 17-Jähriger verhaftet. Er soll ebenfalls an mehreren Delikten beteiligt gewesen sein, ist zudem einschlägig vorbestraft.
Die nackten Zahlen sind bedrückend: Innerhalb eines Monats verzeichnet die Polizei insgesamt 31 Raub-Attacken. Aus diesem Grund wurde die Kripo-Ermittlungsgruppe "Recon" gegründet. Das Ziel: Den Tätern endlich das Handwerk zu legen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/foottoo, 123rf/peopleimages12