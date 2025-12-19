Razzia wegen des Verdachts des Drogenhandels auf Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz - Großer Polizeieinsatz am Freitagabend in Chemnitz !

Die Zietenstraße war während des Einsatzes voll gesperrt. © Haertelpress

Wie die Polizei bestätigte, wurden neben der Bar "Zietentreff" in der Zietenstraße ein weiteres Lokal in der Fürstenstraße sowie drei Wohnungen im Stadtgebiet durchsucht.

Grund für die Durchsuchungen waren hinreichende Erkenntnisse, dass ein 42-jähriger Mann sowie eine 31-jährige Frau insbesondere im "Zietentreff" mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.

Dabei sollen sie vor allem mit Marihuana und Methamphetamin beziehungsweise Crystal gedealt haben.

Zudem fanden die Ermittler heraus, dass der deutsch-kasachische Staatsbürger und die Lettin über eine eigens eingerichtete WhatsApp-Gruppe gestohlene Gegenstände verkauften. Als Lager diente dazu offenbar eines der Durchsuchungsobjekte in der Albert-Köhler-Straße.

In der besagten Wohnung lebt eine 41-jährige Deutsche, die sich somit der Beihilfe zur Hehlerei strafbar gemacht hat.