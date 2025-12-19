Razzia wegen des Verdachts des Drogenhandels auf Chemnitzer Sonnenberg
Chemnitz - Großer Polizeieinsatz am Freitagabend in Chemnitz!
Wie die Polizei bestätigte, wurden neben der Bar "Zietentreff" in der Zietenstraße ein weiteres Lokal in der Fürstenstraße sowie drei Wohnungen im Stadtgebiet durchsucht.
Grund für die Durchsuchungen waren hinreichende Erkenntnisse, dass ein 42-jähriger Mann sowie eine 31-jährige Frau insbesondere im "Zietentreff" mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.
Dabei sollen sie vor allem mit Marihuana und Methamphetamin beziehungsweise Crystal gedealt haben.
Zudem fanden die Ermittler heraus, dass der deutsch-kasachische Staatsbürger und die Lettin über eine eigens eingerichtete WhatsApp-Gruppe gestohlene Gegenstände verkauften. Als Lager diente dazu offenbar eines der Durchsuchungsobjekte in der Albert-Köhler-Straße.
In der besagten Wohnung lebt eine 41-jährige Deutsche, die sich somit der Beihilfe zur Hehlerei strafbar gemacht hat.
Drogen und gestohlenes E-Bike sichergestellt
Der Fokus der Kriminalisten lag vor allem auf dem "Zietentreff". Dort konnten die Polizisten nicht nur den mutmaßlichen Drogendealer und seine mutmaßlichen Komplizen feststellen.
Insgesamt stellten die Beamten mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung, etwa 22 Gramm Crystal, etwa 80 Gramm Marihuana, 30 Ecstasy-Tabletten sowie Feinwagen und eine größere Menge Cliptütchen sicher.
Auch die parallel verlaufende Wohnungsdurchsuchung bei der 41-Jährigen verlief erfolgreich. Nicht nur, dass die 41-Jährige zu dem Zeitpunkt Zuhause war. In der Wohnung stand zudem auch ein E-Bike, welches zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten stellten dies neben allen anderen gefundenen Gegenständen als Beweismittel sicher.
Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz am morgigen Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Hehlerei dauern weiter an.
Während des Einsatzes musste die Zietenstraße in Teilen gesperrt werden.
Erstmeldung: 19. Dezember, 20.45 Uhr; letzte Aktualisierung: 21.35 Uhr
Titelfoto: Haertelpress