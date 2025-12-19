Mann in Chemnitz mit Konserven beworfen: 20-Jähriger festgenommen

Chemnitz - In Chemnitz ist am Donnerstag ein 20-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung auf dem Kaßberg festgenommen worden.

Nach der Auseinandersetzung in einem Geschäft wird nun gegen einen 20-Jährigen ermittelt. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 20-Jährige einen Syrer (28) in einem Geschäft in der Limbacher Straße mit mehreren Konservendosen beworfen.

Der leicht verletzte 28-Jährige ging zur Kasse und bat die Mitarbeiter, die Polizei zu rufen.

"Währenddessen beleidigte und bespuckte der Angreifer den 28-Jährigen. Nach einem kurzen Gerangel zwischen den beiden verließ der 20-Jährige die Örtlichkeit. Einige Zeit später stellten alarmierte Beamte den Tatverdächtigen vor einem Imbiss in der Reitbahnstraße", so die Polizei weiter.