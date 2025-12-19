Mann in Chemnitz mit Konserven beworfen: 20-Jähriger festgenommen
Chemnitz - In Chemnitz ist am Donnerstag ein 20-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung auf dem Kaßberg festgenommen worden.
Wie die Polizei mitteilte, hatte der 20-Jährige einen Syrer (28) in einem Geschäft in der Limbacher Straße mit mehreren Konservendosen beworfen.
Der leicht verletzte 28-Jährige ging zur Kasse und bat die Mitarbeiter, die Polizei zu rufen.
"Währenddessen beleidigte und bespuckte der Angreifer den 28-Jährigen. Nach einem kurzen Gerangel zwischen den beiden verließ der 20-Jährige die Örtlichkeit. Einige Zeit später stellten alarmierte Beamte den Tatverdächtigen vor einem Imbiss in der Reitbahnstraße", so die Polizei weiter.
Gegen den jungen Mann lag ein offener Haftbefehl vor, woraufhin die Einsatzkräfte den Deutschen vorläufig festnahmen. Der 20-Jährige soll am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.
Gegen den Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Außerdem wird auch ein fremdenfeindliches Motiv geprüft.
Titelfoto: dpa/Jan Woitas