Am Chemnitzer Hauptbahnhof: Mann bedroht Zugebegleiterin und verletzt Polizist

Chemnitz - Ein Mann (36) hat am gestrigen Donnerstag am Chemnitzer Hauptbahnhof eine Zugbegleiterin bedroht und einen Polizisten verletzt.

Der 36-Jährige war der Zugbegleiterin an einem Bahnsteig aufgefallen, weil er schon öfters ohne Ticket unterwegs gewesen war. Deshalb wollte sie ihn kontrollieren. (Archivfoto) © Sven Gleisberg

Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte die Zugbegleiterin den Türken gegen 14.20 Uhr an einem Bahnsteig kontrollieren.

"Der Mann ist ihr aufgefallen, da er schon mehrfach ohne gültiges Ticket mit dem Zug gefahren ist. Diesmal zeigte er ein gültiges Deutschlandticket vor", berichtet ein Bundespolizeisprecher am Freitag.

Allerdings war der 36-Jährige von der Kontrolle so genervt, dass er seine rechte Hand zu einer Pistole formte und damit einen Schuss andeutete.

Die Frau fühlte sich bedroht, woraufhin sie sich an Einsatzkräfte der Bundespolizei wendete. Die Beamten kontrollierten nun ebenfalls den türkischen Staatsangehörigen.

"Der Mann verhielt sich sehr aggressiv und beschimpfte die Einsatzkräfte lautstark, er wollte sich der Kontrolle entziehen und in den Zug steigen, außerdem hat der Mann Gegenstände umhergeschmissen", so die Bundespolizei.