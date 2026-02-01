Angriff in Chemnitz: Teenies schlagen und treten Jugendliche an Haltestelle

Chemnitz - Brutaler Angriff in Chemnitz ! Eine Jugendliche (17) wurde an einer Haltestelle geschlagen und getreten!

Eine 17-Jährige wurde am Samstag in der Carl-von-Ossietzky-Straße angegriffen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah das Ganze bereits am Freitagnachmittag im Ortsteil Gablenz.

Die 17-Jährige wurde in der Carl-von-Ossietzky-Straße an der Haltestelle "Pappelhain" von zwei Mädchen angesprochen.

"In der Folge griff das Duo unvermittelt die 17-Jährige an, schlug und trat diese, wodurch die Geschädigte stürzte", heißt es weiter.

Die beiden Angreiferinnen versuchten dann erfolglos, die Tasche der 17-Jährigen zu entreißen. Als Passanten der Verletzten zu Hilfe eilten, flüchteten die Täterinnen. Die leicht verletzte 17-Jährige wurde in einem Rettungswagen versorgt.