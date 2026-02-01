Angriff in Chemnitz: Teenies schlagen und treten Jugendliche an Haltestelle
Chemnitz - Brutaler Angriff in Chemnitz! Eine Jugendliche (17) wurde an einer Haltestelle geschlagen und getreten!
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah das Ganze bereits am Freitagnachmittag im Ortsteil Gablenz.
Die 17-Jährige wurde in der Carl-von-Ossietzky-Straße an der Haltestelle "Pappelhain" von zwei Mädchen angesprochen.
"In der Folge griff das Duo unvermittelt die 17-Jährige an, schlug und trat diese, wodurch die Geschädigte stürzte", heißt es weiter.
Die beiden Angreiferinnen versuchten dann erfolglos, die Tasche der 17-Jährigen zu entreißen. Als Passanten der Verletzten zu Hilfe eilten, flüchteten die Täterinnen. Die leicht verletzte 17-Jährige wurde in einem Rettungswagen versorgt.
Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen (14, 15) kurze Zeit später ausfindig machen. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden dann an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Gegen die beiden Deutschen laufen nun Ermittlungen wegen versuchten Raubes.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa