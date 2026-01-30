Nach Banküberfall in Chemnitz: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos

Chemnitz - Nach einem Banküberfall in Chemnitz sucht die Polizei weiterhin mit Hochdruck nach dem Täter! Nun veröffentlichten die Beamten Bilder des mutmaßlichen Bankräubers. Das Ziel: Den Mann so schnell wie möglich zu schnappen.

Die Volksbank-Filiale in Chemnitz wurde am Montag überfallen. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Täter. © Haertelpress

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat das Amtsgericht Chemnitz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen", erklärte ein Polizeisprecher.

Aus diesem Grund veröffentlichten die Beamten nun die Bilder einer Überwachungskamera, die sich im Gebäude befindet. Die Fotos könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.

So wird der Täter beschrieben:



etwa 40 bis 50 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

normale Statur

helle Haut

sprach gebrochen Deutsch

trug ein weißes Kapuzenshirt unter einer schwarzen Jacke und eine blaue Jeans

vermummte sein Gesicht etwas mit einem schwarzen Schlauchtuch

Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann sachdienliche Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Täter womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln bemerkt?



Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen. Gegen den Verdächtigen wird wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Im Falle einer Verurteilung droht dem Täter eine mehrjährige Gefängnisstrafe.