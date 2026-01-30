Nach Banküberfall in Chemnitz: Polizei veröffentlicht Täter-Fotos
Chemnitz - Nach einem Banküberfall in Chemnitz sucht die Polizei weiterhin mit Hochdruck nach dem Täter! Nun veröffentlichten die Beamten Bilder des mutmaßlichen Bankräubers. Das Ziel: Den Mann so schnell wie möglich zu schnappen.
"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat das Amtsgericht Chemnitz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen", erklärte ein Polizeisprecher.
Aus diesem Grund veröffentlichten die Beamten nun die Bilder einer Überwachungskamera, die sich im Gebäude befindet. Die Fotos könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.
So wird der Täter beschrieben:
- etwa 40 bis 50 Jahre alt
- etwa 1,70 Meter groß
- normale Statur
- helle Haut
- sprach gebrochen Deutsch
- trug ein weißes Kapuzenshirt unter einer schwarzen Jacke und eine blaue Jeans
- vermummte sein Gesicht etwas mit einem schwarzen Schlauchtuch
Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann sachdienliche Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Täter womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln bemerkt?
Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen. Gegen den Verdächtigen wird wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Im Falle einer Verurteilung droht dem Täter eine mehrjährige Gefängnisstrafe.
Bankräuber bedrohte Bankangestellte (39) mit Waffe
Der Mann hatte am Montagabend die Volksbank in der Inneren Klosterstraße überfallen. Er bedrohte am Schalter eine Mitarbeiterin (39) mit einer Waffe und forderte Geld.
"Die 39-Jährige übergab dem Täter daraufhin Bargeld, mit dem der Mann die Filiale verließ", teilte die Polizei mit. Glücklicherweise blieb die Bankmitarbeiterin unverletzt.
Zwar leiteten die Beamten daraufhin Suchmaßnahmen ein - doch der Täter blieb verschwunden. Umso größer ist nun die Hoffnung, dass der Bankräuber durch die Überwachungsbilder gefunden wird.
Titelfoto: Haertelpress