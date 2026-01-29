Zwei Fälle in wenigen Stunden: Männer mit Messern und Pistolen in Chemnitz unterwegs

Chemnitz - Die Polizei hat am Donnerstag in Chemnitz innerhalb weniger Stunden mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt.

Am frühen Donnerstagmorgen war ein Mann mit zwei Messern an der Chemnitzer Zentralhaltestelle. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Gegen 6 Uhr hatten Passanten einen Mann an der Zentralhaltestelle entdeckt, wie er an einer Haltestelle mit zwei Messern hantierte. Sie riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Unbekannte allerdings nicht mehr an der Haltestelle. "Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand bedroht oder verletzt", so eine Polizeisprecherin.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte der Mann aber identifiziert und schließlich in seiner Wohnung im Stadtteil Sonnenberg ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um einen 32 Jahre alten Deutschen.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Vorfall, diesmal in der Bahnhofstraße.