Zwei Fälle in wenigen Stunden: Männer mit Messern und Pistolen in Chemnitz unterwegs
Chemnitz - Die Polizei hat am Donnerstag in Chemnitz innerhalb weniger Stunden mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt.
Gegen 6 Uhr hatten Passanten einen Mann an der Zentralhaltestelle entdeckt, wie er an einer Haltestelle mit zwei Messern hantierte. Sie riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Unbekannte allerdings nicht mehr an der Haltestelle. "Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand bedroht oder verletzt", so eine Polizeisprecherin.
Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte der Mann aber identifiziert und schließlich in seiner Wohnung im Stadtteil Sonnenberg ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um einen 32 Jahre alten Deutschen.
Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Vorfall, diesmal in der Bahnhofstraße.
Mann mit Pistolen in Chemnitzer Innenstadt
Eine Autofahrerin informierte kurz nach 9 Uhr die Polizei, nachdem sie einen maskierten Mann entdeckt hatte, der zwei Schusswaffen bei sich trug. Er hatte die Bahnhofstraße an einer Ampel überquert und war stadtauswärts unterwegs.
Es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten eingeleitet. Kurze Zeit später wurde in der Annenstraße ein Mann, ein 37 Jahre alter Deutscher, festgestellt, auf den die Beschreibung passte.
"Die beiden Pistolen, bei denen es sich um Anscheinswaffen handelte, fanden die Beamten bei dem 37-Jährigen und stellten diese sicher", teilte die Polizei am Mittag mit.
Gegen den Deutschen wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
Titelfoto: Kristin Schmidt