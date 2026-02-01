In unmittelbarer Nachbarschaft: Einbrecher machen Beute in Chemnitzer Einfamilienhäusern

Chemnitz - Unbekannte Täter machen Beute in Einfamilienhäusern in Chemnitz -Bernsdorf! Die Polizei ermittelt zu den Fällen und sucht Zeugen.

In der Katharina-von-Bora-Straße wurde gleich in zwei Häuser eingebrochen. (Symbolbild) © 123rf/gorgev

In der Nacht zu Samstag gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Katharina-von-Bora-Straße und durchsuchten die Räume.

Nach einem ersten Überblick ließen sie unter anderem Bargeld und ein Haushaltsgerät im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro mitgehen.

Außerdem entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Die Polizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zu einem Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft am Freitagabend. Hier brachen die unbekannten Täter über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten es.

"Sie öffneten Schränke und Schubladen und erbeuteten Bargeld und andere Wertgegenstände im geringen fünfstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird mit 1700 Euro beziffert", so die Polizei.