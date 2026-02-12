Anschlag auf Restaurant auf Chemnitzer Kaßberg
Chemnitz - Am späten Mittwochabend kam es zu einem Anschlag auf ein Restaurant in der Kanzlerstraße in Chemnitz.
Gegen 23.20 Uhr hatten Unbekannte offenbar brennende Gegenstände gegen das Fenster des Restaurants "Bober" auf dem Kaßberg geworfen.
Das Schaufenster wurde dadurch zerstört, und es waren Brandspuren zu sehen. Im Inneren des Lokals wurde nichts beschädigt.
Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen, die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.
Bereits kurz nach der Eröffnung gab es dort einen Angriff: Ende August brannte es im Restaurant. Unbekannte hatten über ein gekipptes Fenster Feuer gelegt.
Die jungen Männer hatten sich davon nicht unterkriegen lassen und wollen auch nach dem aktuellen Vorfall das Lokal wie gewohnt öffnen.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic