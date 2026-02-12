Anschlag auf Restaurant auf Chemnitzer Kaßberg

Chemnitz - Am späten Mittwochabend kam es zu einem Anschlag auf ein Restaurant in der Kanzlerstraße in Chemnitz .

Das Schaufenster wurde bei dem Anschlag zerstört. © Jan Härtel/Chempic

Gegen 23.20 Uhr hatten Unbekannte offenbar brennende Gegenstände gegen das Fenster des Restaurants "Bober" auf dem Kaßberg geworfen.

Das Schaufenster wurde dadurch zerstört, und es waren Brandspuren zu sehen. Im Inneren des Lokals wurde nichts beschädigt.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen, die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.