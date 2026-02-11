Chemnitz: Mann erst in Tram bepöbelt, dann schlägt und tritt Täter auf ihn ein
Chemnitz - Am Dienstag wurde im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf ein 41 Jahre alter Mann bei einer Attacke verletzt. Er konnte noch selbst die Polizei rufen.
Der Übergriff passierte zwischen 16 und 16.25 Uhr an der Ecke Bernsdorfer Straße/Augsburger Straße.
Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige an der Haltestelle Annenstraße in eine Straßenbahn der Linie 2 eingestiegen, die stadtauswärts unterwegs war.
"In der Bahn saß bereits ein Mann, der durch vulgäre, lautstarke Äußerungen auffiel", berichtet ein Polizeisprecher am Mittwoch.
Als der Unbekannte den 41-Jährigen erblickte, beleidigte und bedrohte er ihn. Der verbal Attackierte stieg dann nach einem Wortgefecht an der Haltestelle Augsburger Straße aus. Der Unbekannte folgte ihm. Es kam auf der Straße zu einem Gerangel.
"Am Boden liegend schlug und trat der Täter auf den 41-Jährigen ein, bevor Passanten dazwischengingen. Der Unbekannte lief schließlich noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten die Bernsdorfer Straße stadtauswärts davon", so die Polizei. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt.
Sowohl in der Straßenbahn als auch später an der Haltestelle Augsburger Straße soll der Täter mehrfach rechtsmotivierte Äußerungen von sich gegeben haben, die den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen.
Polizei sucht Zeugen
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
- zwischen 35 und 40 Jahre alt
- etwa 1,60 Meter groß
- hatte eine Glatze
- sprach Deutsch mit hiesigem Dialekt
- war mit einem karierten Hemd und blau-grünen Schuhen bekleidet
Die Polizei hat die Sicherung der Videoaufnahmen aus der Tram veranlasst und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen oder kennt seinen Aufenthaltsort? Wer hat die Ereignisse in der Straßenbahn oder an der Haltestelle mitbekommen? Hinweise nimmt das Revier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371/52630 entgegen.
Des Weiteren werden die Personen gesucht, die dem Opfer an der Ecke Bernsdorfer Straße/Augsburger Straße zu Hilfe gekommen waren.
