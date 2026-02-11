Chemnitz: Mann erst in Tram bepöbelt, dann schlägt und tritt Täter auf ihn ein

Chemnitz - Am Dienstag wurde im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf ein 41 Jahre alter Mann bei einer Attacke verletzt. Er konnte noch selbst die Polizei rufen.

Der 41-Jährige war zunächst mit einer Straßenbahn der Linie 2 unterwegs. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Der Übergriff passierte zwischen 16 und 16.25 Uhr an der Ecke Bernsdorfer Straße/Augsburger Straße.

Wie die Polizei mitteilte, war der 41-Jährige an der Haltestelle Annenstraße in eine Straßenbahn der Linie 2 eingestiegen, die stadtauswärts unterwegs war.

"In der Bahn saß bereits ein Mann, der durch vulgäre, lautstarke Äußerungen auffiel", berichtet ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Als der Unbekannte den 41-Jährigen erblickte, beleidigte und bedrohte er ihn. Der verbal Attackierte stieg dann nach einem Wortgefecht an der Haltestelle Augsburger Straße aus. Der Unbekannte folgte ihm. Es kam auf der Straße zu einem Gerangel.

"Am Boden liegend schlug und trat der Täter auf den 41-Jährigen ein, bevor Passanten dazwischengingen. Der Unbekannte lief schließlich noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten die Bernsdorfer Straße stadtauswärts davon", so die Polizei. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt.

Sowohl in der Straßenbahn als auch später an der Haltestelle Augsburger Straße soll der Täter mehrfach rechtsmotivierte Äußerungen von sich gegeben haben, die den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllen.