Junger Mann beklaut Teenie im Chemnitzer Zentrum

Chemnitz - Im Chemnitzer Zentrum ist am Wochenende ein Teenie (13) ausgeraubt worden.

Die Polizei Chemnitz ermittelt nun wegen des Raubdeliktes. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Kurz vor Mitternacht kam es am Samstag zu dem Vorfall in der Bahnhofstraße.

Beim Vorbeilaufen fragte ein Unbekannter den 13-Jährigen nach Bargeld. Als der Teenager das verneinte und weiterlaufen wollte, wurde er vom Täter umklammert. Der Unbekannte klaute ihm Kleingeld aus einer Umhängetasche und lief dann Richtung Dresdner Straße davon.

Der Teenager sprach eine Streife im Zentrum an und berichtete den Polizisten von der Tat.

"In der Gießerstraße konnten die Beamten eine sechsköpfige Gruppe feststellen. Dieser gehörte ein 21-Jähriger an, auf den die Täterbeschreibung des 13-Jährigen zutraf. Die Beute hatte er jedoch nicht mehr bei sich. Der syrische Staatsbürger wurde letztlich auf eine Polizeidienststelle gebracht, die er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen gegen 1.30 Uhr wieder verlassen durfte", teilte die Polizei mit.