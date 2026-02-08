"Gefährliche Orte" in Chemnitz: Hier schlagen die Täter weiterhin zu

Chemnitz - Raub-Attacken, Körperverletzungen und Schlägereien: In Chemnitz gibt es mehrere Kriminalitäts-Hotspots. Vor allem in der Innenstadt treiben die Täter ihr Unwesen, doch auch in anderen Stadtteilen gibt es Plätze, an denen immer wieder Straftaten begangen werden. TAG24 kennt die "gefährlichen Orte" in Chemnitz.

Unter anderem wurde die Zentralhaltestelle in Chemnitz als "gefährlicher Ort" eingestuft. © Sven Gleisberg

Wo schlagen die Täter am häufigsten zu? Das wollte die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (47) in einer Kleinen Anfrage von der sächsischen Landesregierung wissen. Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) antwortete. Demnach gab es in Chemnitz im zweiten Halbjahr 2025 sieben "gefährliche Orte" - im ersten Halbjahr waren es noch acht Orte.

Laut dem Polizeivollzugsdienstgesetz handelt es sich dabei um Plätze, an denen sich regelmäßig Personen zu Straftaten verabreden, diese vorbereiten oder verüben.

Fünf der sieben "gefährlichen Orte" befinden sich in der Chemnitzer City. Darunter die Zentralhaltestelle inklusive der Rathausstraße und ein Teil der Fußgängerzone in der Straße der Nationen. Auch der Stadthallenpark, der Bereich "Am Wall", das Karree Wiesenstraße und Teile der Reitbahnstraße (bis 20. Oktober 2025) gehörten dazu.

Vor allem die unheimliche Raub-Serie beschäftige Ende 2025 die Chemnitzer Polizei. Vor allem in der Innenstadt schlugen die Täter immer wieder zu. Die neu gegründete Ermittlungsgruppe "Recon" konnte bereits mehrere Verdächtige festnehmen.