"Gefährliche Orte" in Chemnitz: Hier schlagen die Täter weiterhin zu

In Chemnitz gab es im zweiten Halbjahr 2025 insgesamt sieben "gefährliche Orte", an denen besonders oft Straftaten begangen wurden.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Raub-Attacken, Körperverletzungen und Schlägereien: In Chemnitz gibt es mehrere Kriminalitäts-Hotspots. Vor allem in der Innenstadt treiben die Täter ihr Unwesen, doch auch in anderen Stadtteilen gibt es Plätze, an denen immer wieder Straftaten begangen werden. TAG24 kennt die "gefährlichen Orte" in Chemnitz.

Unter anderem wurde die Zentralhaltestelle in Chemnitz als "gefährlicher Ort" eingestuft.
Unter anderem wurde die Zentralhaltestelle in Chemnitz als "gefährlicher Ort" eingestuft.  © Sven Gleisberg

Wo schlagen die Täter am häufigsten zu? Das wollte die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (47) in einer Kleinen Anfrage von der sächsischen Landesregierung wissen. Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) antwortete. Demnach gab es in Chemnitz im zweiten Halbjahr 2025 sieben "gefährliche Orte" - im ersten Halbjahr waren es noch acht Orte.

Laut dem Polizeivollzugsdienstgesetz handelt es sich dabei um Plätze, an denen sich regelmäßig Personen zu Straftaten verabreden, diese vorbereiten oder verüben.

Fünf der sieben "gefährlichen Orte" befinden sich in der Chemnitzer City. Darunter die Zentralhaltestelle inklusive der Rathausstraße und ein Teil der Fußgängerzone in der Straße der Nationen. Auch der Stadthallenpark, der Bereich "Am Wall", das Karree Wiesenstraße und Teile der Reitbahnstraße (bis 20. Oktober 2025) gehörten dazu.

Chemnitz: Nach Banküberfall in Chemnitz: Polizei beendet Fahndung nach Täter
Chemnitz Crime Nach Banküberfall in Chemnitz: Polizei beendet Fahndung nach Täter

Vor allem die unheimliche Raub-Serie beschäftige Ende 2025 die Chemnitzer Polizei. Vor allem in der Innenstadt schlugen die Täter immer wieder zu. Die neu gegründete Ermittlungsgruppe "Recon" konnte bereits mehrere Verdächtige festnehmen.

Vor allem in der Chemnitzer Innenstadt sind regelmäßig Polizeikräfte unterwegs.
Vor allem in der Chemnitzer Innenstadt sind regelmäßig Polizeikräfte unterwegs.  © Kristin Schmidt
Auch der Bereich "Am Wall" steht im Fokus der Polizei.
Auch der Bereich "Am Wall" steht im Fokus der Polizei.  © Uwe Meinhold
Juliane Nagel (47, Linke) wollte von der sächsischen Landesregierung wissen, wo in Sachsen "gefährliche Orte" sind.
Juliane Nagel (47, Linke) wollte von der sächsischen Landesregierung wissen, wo in Sachsen "gefährliche Orte" sind.  © Sebastian Kahnert/dpa

Auch diese Orte wurden in Chemnitz als "gefährlich" eingestuft

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) gab die Orte bekannt, an denen in Chemnitz vermehrt Straftaten begangen wurden.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) gab die Orte bekannt, an denen in Chemnitz vermehrt Straftaten begangen wurden.  © Holm Helis

Auch außerhalb der Innenstadt wurden mehrere Orte als "gefährlich" eingestuft, darunter die Leipziger Straße zwischen Kanal- und Konradstraße (bis 20. Oktober 2025) und die Sonnenstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg.

Grundsätzlich änderten sich die "gefährlichen Orte" in Chemnitz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 nicht. Einzige Änderung: Eine Freifläche am Klinikum Chemnitz tauchte in der Liste nicht mehr auf.

Dort kam es laut Polizei im Frühling vermehrt zu Ordnungsstörungen (Lärm, Müllablagerungen oder Verunreinigungen). Nach regelmäßigen Kontrollen hatte sich die Situation beruhigt.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Sven Gleisberg, Kristin Schmidt

Mehr zum Thema Chemnitz Crime: