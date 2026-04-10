Attacke an Chemnitzer Zenti: Gruppe schlägt auf Mann ein

Chemnitz - In der Chemnitzer Innenstadt ist es am Donnerstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.

Am Donnerstagabend schlug eine Personengruppe an der Chemnitzer Zentralhaltestelle auf einen 40 Jahre alten Mann ein. © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigt, ereignete sich der Vorfall gegen 22.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine Personengruppe war aus bislang unbekannten Gründen auf einen 40 Jahre alten Mann losgegangen und hatte ihn geschlagen. Der Geschädigte ging daraufhin zu Boden.

Die mutmaßliche Tätergruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie auch nicht mehr aufgefunden werden.