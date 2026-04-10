Attacke an Chemnitzer Zenti: Gruppe schlägt auf Mann ein

3.731 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Chemnitz hat am Donnerstagabend eine Personengruppe auf einen Mann eingeschlagen. Der Vorfall passierte an der Zentralhaltestelle.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - In der Chemnitzer Innenstadt ist es am Donnerstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.

Am Donnerstagabend schlug eine Personengruppe an der Chemnitzer Zentralhaltestelle auf einen 40 Jahre alten Mann ein.
Am Donnerstagabend schlug eine Personengruppe an der Chemnitzer Zentralhaltestelle auf einen 40 Jahre alten Mann ein.  © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigt, ereignete sich der Vorfall gegen 22.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine Personengruppe war aus bislang unbekannten Gründen auf einen 40 Jahre alten Mann losgegangen und hatte ihn geschlagen. Der Geschädigte ging daraufhin zu Boden.

Die mutmaßliche Tätergruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie auch nicht mehr aufgefunden werden.

Der 40-Jährige kam ins Krankenhaus. Ob und wie schwer er verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Der Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress

Mehr zum Thema Chemnitz Crime: