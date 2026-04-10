Attacke an Chemnitzer Zenti: Gruppe schlägt auf Mann ein
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Chemnitz - In der Chemnitzer Innenstadt ist es am Donnerstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigt, ereignete sich der Vorfall gegen 22.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine Personengruppe war aus bislang unbekannten Gründen auf einen 40 Jahre alten Mann losgegangen und hatte ihn geschlagen. Der Geschädigte ging daraufhin zu Boden.
Die mutmaßliche Tätergruppe flüchtete in unbekannte Richtung. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie auch nicht mehr aufgefunden werden.
Der 40-Jährige kam ins Krankenhaus. Ob und wie schwer er verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.
Der Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress