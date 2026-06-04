Klau-Alarm in Chemnitz: Ladendieb schlägt Sicherheitsmann Getränkedose auf den Kopf

Chemnitz - Parfum und Getränkedosen geklaut! Am Mittwochnachmittag sorgten zwei Ladendiebe in Chemnitz für Ärger. Einer der Langfinger soll noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden.

Ein Ladendieb attackierte in Chemnitz einen Security-Mitarbeiter (50) - er schlug ihm eine Getränkedose auf den Kopf. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/ kwangmoo, privat

Der erste Diebstahl spielte sich in einem Einkaufsmarkt in der Tschaikowskistraße auf dem Sonnenberg ab. Der Ladendieb krallte sich gegen 17.15 Uhr zwei Getränkedosen (Wert: sechs Euro).



Nachdem er den Kassenbereich ohne zu zahlen verlassen hatte, wurde er von einem Security-Mitarbeiter (50) angesprochen.



Plötzlich rastete der Dieb aus! "In der Folge kam es zu einer Rangelei, wobei der Unbekannte dem Security-Mitarbeiter mit einer Dose auf den Kopf schlug", teilt eine Polizeisprecherin mit.

Der 50-Jährige musste von einem Rettungsdienst verarztet werden - er trug leichte Verletzungen davon.

Der Täter - 1,90 Meter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt - floh nach der Attacke. Die Getränkedosen ließ er zurück.

"Ob er noch andere Waren aus dem Geschäft mitgenommen hat, wird noch geprüft", so die Polizei.