Klau-Alarm in Chemnitz: Ladendieb schlägt Sicherheitsmann Getränkedose auf den Kopf
Chemnitz - Parfum und Getränkedosen geklaut! Am Mittwochnachmittag sorgten zwei Ladendiebe in Chemnitz für Ärger. Einer der Langfinger soll noch am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden.
Der erste Diebstahl spielte sich in einem Einkaufsmarkt in der Tschaikowskistraße auf dem Sonnenberg ab. Der Ladendieb krallte sich gegen 17.15 Uhr zwei Getränkedosen (Wert: sechs Euro).
Nachdem er den Kassenbereich ohne zu zahlen verlassen hatte, wurde er von einem Security-Mitarbeiter (50) angesprochen.
Plötzlich rastete der Dieb aus! "In der Folge kam es zu einer Rangelei, wobei der Unbekannte dem Security-Mitarbeiter mit einer Dose auf den Kopf schlug", teilt eine Polizeisprecherin mit.
Der 50-Jährige musste von einem Rettungsdienst verarztet werden - er trug leichte Verletzungen davon.
Der Täter - 1,90 Meter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt - floh nach der Attacke. Die Getränkedosen ließ er zurück.
"Ob er noch andere Waren aus dem Geschäft mitgenommen hat, wird noch geprüft", so die Polizei.
Weiterer Ladendiebstahl in Chemnitz: Mann soll schnell bestraft werden
Auch im Zentrum schlug am Mittwochnachmittag ein Langfinger zu. Gegen 16 Uhr hatte ein Ladendetektiv (24) einen Kunden (47) in einem Laden am Neumarkt beobachtet.
Der Georgier soll dabei die Warensicherung entfernt und anschließend - ohne zu bezahlen - das Geschäft verlassen haben.
"Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen zur zweifelsfreien Klärung seiner Identität mit auf ein Polizeirevier", so die Polizei.
In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz wird nun kurzer Prozess gemacht - im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Dieb soll noch am Donnerstag einem Richter am Amtsgericht vorgeführt werden. Damit könnte der 47-Jährige im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens direkt verurteilt werden.
Die Strafe soll also auf den Fuß folgen: Beschleunigte Verfahren dienen dazu, bei einfachen Sachverhalten und eindeutiger Beweislage schnell ein Urteil zu fällen.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/ kwangmoo, privat