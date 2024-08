Attacke auf Chemnitzer Sonnenberg: Mann schwer verletzt

Die Polizei Chemnitz ermittelt wegen einer Körperverletzung auf dem Sonnenberg. (Symbolbild) © Bildmontage: Frank Rumpenhorst/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Was war passiert? Gegen 13.50 Uhr haben am Sonntag in der Tschaikowskistraße, zwischen Gießer- und Humboldtstraße, vier unbekannte Personen offenbar gemeinsam auf einen 39-Jährigen eingeschlagen und -getreten.

Ein Zeuge sah das Ganze und wählte den Notruf.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Mann durch den Angriff schwer verletzt, ging aber zunächst nach Hause. Rettungskräfte brachten ihn dann in ein Krankenhaus.

"Zu den Angreifern liegt derzeit nur eine vage Beschreibung vor. Es soll sich um junge Männer mit schwarzen Jacken gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Im Zuge dessen müssen der Tatablauf und die Hintergründe der Tat noch weiter erhellt werden", teilte die Polizei am Montag mit.