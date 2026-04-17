Attacke in Chemnitz: Mann greift Rettungswagen an

Chemnitz - Unfassbare Tat mitten in Chemnitz : Während Rettungskräfte sich um einen Patienten kümmerten, attackierte ein Mann ihr Einsatzfahrzeug.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer schließlich fest. © Jan Härtel/Chempic

Der Vorfall passierte gegen 18 Uhr am Thomas-Mann-Platz, vor dem Einkaufszentrum "Sachsen-Allee".

Sanitäter waren gerade dabei in ihrem Rettungswagen einer Person zu helfen, als plötzlich ein Mann aggressiv wurde. Zunächst beleidigte er die Retter, dann soll er gegen das Fahrzeug geschlagen und schließlich eine Glasflasche in das Innere geworfen haben. Die Flasche soll dabei zerbrochen sein.

Nach Informationen vom Einsatzort gab es keine Verletzten durch die Attacke.