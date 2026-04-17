Attacke in Chemnitz: Mann greift Rettungswagen an

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Am Freitagabend hat in Chemnitz ein Mann plötzlich einen Rettungswagen angegriffen. Die Sanitäter wollten gerade einen Patienten am Thomas-Mann-Platz versorgen.

Von Melanie Daniel

Chemnitz - Unfassbare Tat mitten in Chemnitz: Während Rettungskräfte sich um einen Patienten kümmerten, attackierte ein Mann ihr Einsatzfahrzeug.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer schließlich fest.
Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer schließlich fest.  © Jan Härtel/Chempic

Der Vorfall passierte gegen 18 Uhr am Thomas-Mann-Platz, vor dem Einkaufszentrum "Sachsen-Allee".

Sanitäter waren gerade dabei in ihrem Rettungswagen einer Person zu helfen, als plötzlich ein Mann aggressiv wurde. Zunächst beleidigte er die Retter, dann soll er gegen das Fahrzeug geschlagen und schließlich eine Glasflasche in das Innere geworfen haben. Die Flasche soll dabei zerbrochen sein.

Nach Informationen vom Einsatzort gab es keine Verletzten durch die Attacke.

Während Sanitäter gerade einen Patienten im Wagen versorgten, schlug ein Mann plötzlich auf das Fahrzeug ein.
Während Sanitäter gerade einen Patienten im Wagen versorgten, schlug ein Mann plötzlich auf das Fahrzeug ein.  © Jan Härtel/Chempic
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Der mutmaßliche Angreifer konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde festgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel/ChemPic (2)

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