Schon wieder mehrere Autos in Chemnitz zerkratzt

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz sind in den vergangenen Tagen mehrere Autos zerkratzt worden.

"Mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzten sie die Pkw (1x Opel, 1x Skoda, 2x VW, 1x Geely, 1x Fiat und 1x Mercedes)", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die beschädigten Fahrzeuge standen in der Palmstraße. Betroffen waren sieben Autos verschiedener Hersteller.

Laut Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 17 Uhr.

Durch die Beschädigungen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

In Chemnitz sind in den vergangenen Monaten immer mal wieder Autos zerkratzt worden.