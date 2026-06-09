Erneut mehrere Autos in Chemnitz zerkratzt

Chemnitz - In Chemnitz haben unbekannte Täter erneut mehrere Autos zerkratzt.

Im Chemnitzer Zentrum haben unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge zerkratzt. (Symbolfoto) © 123rf/masarik512

Am Montagabend ist im Zentrum laut Polizei an mindestens zehn Fahrzeugen der Lack zerkratzt worden.

Die Autos von verschiedenen Herstellern standen in der Promenadenstraße, Am alten Bad sowie in der Hartmannstraße.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.