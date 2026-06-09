Erneut mehrere Autos in Chemnitz zerkratzt
Chemnitz - In Chemnitz haben unbekannte Täter erneut mehrere Autos zerkratzt.
Am Montagabend ist im Zentrum laut Polizei an mindestens zehn Fahrzeugen der Lack zerkratzt worden.
Die Autos von verschiedenen Herstellern standen in der Promenadenstraße, Am alten Bad sowie in der Hartmannstraße.
Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 zu melden.
Erst am Wochenende sind auf dem Sonnenberg in Chemnitz mehrere Autos zerkratzt worden. Sieben Fahrzeuge in der Palmstraße wurden beschädigt.
Titelfoto: 123rf/masarik512