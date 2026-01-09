 1.257

Attacke in Chemnitzer Einkaufszentrum: Frau reißt Muslima Kopftuch herunter

In der Chemnitzer Innenstadt wurde eine muslimische Frau attackiert. Ihr Kopftuch wurde heruntergerissen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Unglaubliche Attacke auf eine Muslima (27) in Chemnitz! Eine junge Frau (18) riss ihre Mütze und ihr Kopftuch herunter.

Im Einkaufszentrum Galerie Roter Turm wurde eine muslimische Frau (27) attackiert.  © Kristin Schmidt

Das Ganze geschah am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, im Einkaufszentrum Galerie Roter Turm. Die 18-Jährige hatte einer 27-Jährigen die Mütze vom Kopf gerissen und dabei auch den darunter befindlichen Hijab entfernt.

"Dadurch fühlte sich die Muslima entblößt und in ihrer Religiosität beleidigt. Zudem war sie bei der Tat leicht verletzt worden", heißt es von der Polizei.

Der Begleiter (28) der 27-Jährigen ging dazwischen und wurde von der 18-Jährigen geschlagen und leicht verletzt.

Der Sicherheitsdienst wurde auf die Attacke aufmerksam und alarmierte die Chemnitzer City-Streife. Wenig später konnten die Beamten alle Beteiligten stellen.

"Beide Geschädigte verneinten eine medizinische Behandlung. Gegen die Tatverdächtige wurden schließlich Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen", so die Polizei. Zudem bekam die 18-jährige Deutsche einen Platzverweis.

Einige muslimische Frauen tragen aus religiösen Gründen ein Kopftuch – ihre Haare sollten nur von ihrem Partner, anderen Frauen oder Familienangehörigen gesehen werden. (Symbolfoto)  © Fredrik von Erichsen/dpa

"Ob ihr Handeln fremdenfeindlich oder politisch motiviert war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen", heißt es abschließend. Die junge Frau war laut Polizeiangaben bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.

