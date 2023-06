20-Jähriger geschlagen, 25-Jähriger beraubt: Verletzte bei Angriffen in Chemnitz

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei ermittelt derzeit wegen eines Angriffs, bei dem am Donnerstag ein 20-Jähriger verletzt wurde. Ein 25-Jähriger wurde dagegen Opfer eines Raubes.

In Chemnitz wurde ein 20-Jähriger bei einem Angriff verletzt. Die Attacke passierte im Park der Opfer des Faschismus. (Archivbild) © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 20-Jährige am Morgen gegen 4.30 Uhr im Park der Opfer des Faschismus in Chemnitz-Zentrum unterwegs. Er lief stadtauswärts, als ihm im Bereich Zschopauer Straße/Moritzstraße drei Männer entgegenkamen.

Einer von den Unbekannten sprach den jungen Mann an. "In der Folge habe er den 20-Jährigen unvermittelt geschlagen, woraufhin es zur Rangelei kam. Im Zuge dessen soll ein Begleiter des Angreifers dem Geschädigten eine Schnittverletzung zugefügt haben", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Der 20-Jährige konnte sich schließlich aus der Situation befreien und in Sicherheit bringen. Eine Angehörige verständigte den Rettungsdienst, der den Verletzten ins Krankenhaus brachte.

Das Duo wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß



dunkel gekleidet



sprachen gebrochen Deutsch.



Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer hat im Bereich des Parks der Opfer des Faschismus Beobachtungen gemacht, die mit der gefährlichen Körperverletzung in Verbindung stehen könnten? Wer kann weitere Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben?"

Hinweise nimmt das Revier Chemnitz-Nord-Ost unter Telefon 0371/387102 entgegen.