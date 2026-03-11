618
Auf Chemnitzer Sonnenberg: Junger Mann geschlagen und beklaut
Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz ist am Dienstagabend ein junger Mann (21) geschlagen und beraubt worden.
Laut Polizei kam es gegen 22 Uhr zu dem Vorfall in der Fürstenstraße.
Der 21-Jährige war zu Fuß stadteinwärts unterwegs, als er in der Nähe der Hainstraße von fünf Unbekannten angesprochen und verfolgt wurde.
Dann soll ihn einer der Täter durchsucht und geschlagen haben. Außerdem wurde ihm eine Vape entwendet.
"Die Täter waren seinen Angaben zufolge etwa 17 bis 20 Jahre alt und sprachen gebrochen Deutsch", teilte die Polizei weiter mit.
Der junge Mann ging leicht verletzt nach Hause und wurde später zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
