Auf Chemnitzer Sonnenberg: Junger Mann geschlagen und beklaut

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz ist am Dienstagabend ein junger Mann (21) geschlagen und beraubt worden.

In der Fürstenstraße wurde ein 21-Jähriger geschlagen und beklaut. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Laut Polizei kam es gegen 22 Uhr zu dem Vorfall in der Fürstenstraße.

Der 21-Jährige war zu Fuß stadteinwärts unterwegs, als er in der Nähe der Hainstraße von fünf Unbekannten angesprochen und verfolgt wurde.

Dann soll ihn einer der Täter durchsucht und geschlagen haben. Außerdem wurde ihm eine Vape entwendet.