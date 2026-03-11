Chemnitzer Polizist mit Kosmetikspiegel beworfen

Chemnitz - Bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz wurde Dienstagnacht ein Beamter mit einem Kosmetikspiegel beworfen und dadurch verletzt.

Der verletzte Polizist (36) konnte nach der Behandlung durch den Rettungsdienst seinen Dienst fortführen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Polizisten wurden gegen 2.15 Uhr nach Gablenz in eine Wohnung in der Carl-von-Ossietzky-Straße gerufen. Dort war es zuvor zu einem Streit gekommen und mindestens eine Person wollte die Wohnung offenbar nicht verlassen, teilte die Polizei mit.

Vor Ort versuchten die Beamten, das entsprechende Hausrecht der Bewohnerin durchzusetzen und eine 20-jährige Ukrainerin sowie einen 28-jährigen Libanesen des Ortes zu verweisen. Die 20-Jährige reagierte aggressiv und warf einen Kosmetikspiegel auf einen 36-jährigen Polizisten. Dieser traf den Beamten am Kopf und hinterließ eine blutende Verletzung.

Mit der Unterstützung von weiteren Polizisten konnten die aufgebrachte 20-Jährige sowie ihr Begleiter aus der Wohnung geführt werden. Da sich die unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Frau auch draußen nicht beruhigte, wurde sie über Nacht in Polizeigewahrsam genommen.