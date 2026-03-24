Auf dem Kaßberg in Chemnitz: Mehrere Straßenschilder weg!

Chemnitz - Auf dem Kaßberg in Chemnitz sind mehrere Straßenschilder verschwunden!

Auf dem Kaßberg verschwanden mehrere Straßenschilder. (Symbolbild) © Bildmontage: Uwe Meinhold

Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zu Dienstag sechs Straßennamensschilder im Chemnitzer Ortsteil Kaßberg gestohlen.

Die unbekannten Täter ließen die Schilder Agricolastraße, Gerhart-Hauptmann-Platz, Heinrich-Beck-Straße und Hoffmannstraße mitgehen.