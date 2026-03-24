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Auf dem Kaßberg in Chemnitz: Mehrere Straßenschilder weg!
Chemnitz - Auf dem Kaßberg in Chemnitz sind mehrere Straßenschilder verschwunden!
Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zu Dienstag sechs Straßennamensschilder im Chemnitzer Ortsteil Kaßberg gestohlen.
Die unbekannten Täter ließen die Schilder Agricolastraße, Gerhart-Hauptmann-Platz, Heinrich-Beck-Straße und Hoffmannstraße mitgehen.
"Infolgedessen wurden die jeweiligen Schilderhalterungen in Mitleidenschaft gezogen. Zwei der Schilder fanden die Beamten im Umfeld der Tatorte", heißt es weiter.
Der entstandene Stehl- und Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 2000 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold