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Auf dem Kaßberg in Chemnitz: Mehrere Straßenschilder weg!

Auf dem Kaßberg in Chemnitz sind mehrere Straßenschilder verschwunden!

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auf dem Kaßberg in Chemnitz sind mehrere Straßenschilder verschwunden!

Auf dem Kaßberg verschwanden mehrere Straßenschilder. (Symbolbild)
Auf dem Kaßberg verschwanden mehrere Straßenschilder. (Symbolbild)  © Bildmontage: Uwe Meinhold

Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zu Dienstag sechs Straßennamensschilder im Chemnitzer Ortsteil Kaßberg gestohlen.

Die unbekannten Täter ließen die Schilder Agricolastraße, Gerhart-Hauptmann-Platz, Heinrich-Beck-Straße und Hoffmannstraße mitgehen.

"Infolgedessen wurden die jeweiligen Schilderhalterungen in Mitleidenschaft gezogen. Zwei der Schilder fanden die Beamten im Umfeld der Tatorte", heißt es weiter.

Der entstandene Stehl- und Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 2000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold

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