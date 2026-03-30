Auf frischer Tat ertappt: Chemnitzer Polizei schnappt Einbrecher

Chemnitz - Dumm gelaufen! Ein 19-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag bei seinem Einbruch in ein leer stehendes Haus in Chemnitz auf frischer Tat gestellt.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte ein 19-Jähriger geschnappt werden. © Jan Härtel

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner der Augustusburger Straße zwei Männer in einem leer stehenden Gebäude.

Offenbar hatten es die Langfinger auf Buntmetall in Form von Kabeln und Rohren abgesehen.

Nach einer kurzen Verfolgung wurde der 19-Jährige geschnappt. Sein mutmaßlicher Komplize hingegen konnte fliehen. Nach ihm wird nun gesucht.