Auseinandersetzungen im Chemnitzer Zentrum: Zwei Verletzte

Chemnitz - In Chemnitz kam es im Zentrum zu zwei Auseinandersetzungen, bei denen es Verletzte gab.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Bereits am Freitagabend ereignete sich laut Polizei am Uferstrand in der Bahnhofstraße eine Schlägerei zwischen mehreren Personen.

Nach einer Zeugenaussage sollen mehrere Männer auf eine Person eingeschlagen und getreten habe. Danach sollen sie geflüchtet sein.

Polizisten konnten den 20-jährigen Geschädigten ausfindig machen. Der leicht verletzte Syrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

"Die vier mutmaßlichen Täter (16, 16, 16, 18, alle syrische Staatsangehörigkeit) wurden im Umfeld festgestellt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen diese wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt", so die Polizei weiter.