Ausgebrannter Bagger in Chemnitzer Waldstück entdeckt

Chemnitz - Ein Wanderer machte am Montagvormittag einen ungewöhnlichen Fund in einem Chemnitzer Waldstück!

Der Bagger wurde durch das Feuer stark beschädigt. © Haertelpress

Wie er der Polizei meldete, war er in einem Waldstück am Forellenbach "Speicher Altendorf" nahe der Rabensteiner Straße unterwegs, als er einen ausgebrannten Bagger entdeckte.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Bagger von einer Baustelle auf der A4 entwendet.

Die unbekannten Täter fuhren mit ihm offenbar durch die Gegend und stellten ihn dann auf dem Waldweg ab. Dort zündeten sie ihn dann an.

Das Baufahrzeug brannte innen vollständig aus. Die entstandene Sachschadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Das Baufahrzeug wurde mittlerweile sichergestellt.

"Wir gehen derzeit nicht von einem Diebstahl, sondern von einer unbefugten Ingebrauchnahme aus", teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Ansonsten hätten die Täter das Fahrzeug auf der Baustelle direkt auf einen Hänger geladen, sagte ein Sprecher weiter.