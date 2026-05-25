Streit auf Chemnitzer Sonnenberg eskaliert: Tatverdächtiger bereits polizeibekannt
Chemnitz - Am Sonntag musste die Polizei gleich zweimal auf den Chemnitzer Sonnenberg ausrücken. Grund waren in beiden Fällen eskalierte Streitereien.
Nachdem es bereits am Nachmittag zu einer Raubüberfall mit mehreren Verletzten gekommen war, mussten die Beamten am Abend erneut bei einem Streit eingreifen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es nur wenige Meter vom ersten Einsatzort gegen 20.15 Uhr auf der Gießerstraße erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.
Am Ort des Geschehens trafen die Beamten auf fünf Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren. Vier von ihnen waren beriets leicht verletzt.
Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es zwischen den beiden 26-jährigen Tatverdächtigen (libysch und ungeklärte Staatsangehörigkeit) und dem 26-jährigen Geschädigten (syrisch) zunächst zu einem verbalen Streit, der schließlich eskalierte und es handgreiflich wurde. Dabei soll angeblich auch eine Machete zum Einsatz gekommen sein.
Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere Männer (20, 21, beide syrisch) hinzu - offenbar, um dem Geschädigten zu helfen. Der 21-Jährige soll dabei mit Reizgas in Richtung der beiden Angreifer gesprüht haben, wodurch diese Augenreizungen erlitten.
Tatverdächtiger bereits in Raubüberfall verwickelt
Wie sich bei dem Einsatz herausstellte, war der 26-jährige Libyer bereits im Zuge des schweren Raubes am Sonntagnachmittag polizeilich in Erscheinung getreten. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Sein gelichaltriger Komplize wurde von den Rettungskräften vor Ort behandelt.
Die 20- und der 26-jährigen Geschädigte benötigten keine ärztliche Behandlung.
Die gemeldete Machete konnte nicht gefunden werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie zu den konkreten Tatumständen aufgenommen.
Erstmeldung: 25. Mai, 9.19 Uhr; letzte Aktualisierung: 11.54 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel