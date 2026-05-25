Streit auf Chemnitzer Sonnenberg eskaliert: Tatverdächtiger bereits polizeibekannt

Chemnitz - Am Sonntag musste die Polizei gleich zweimal auf den Chemnitzer Sonnenberg ausrücken. Grund waren in beiden Fällen eskalierte Streitereien.

Bei der Auseinandersetzung wurden drei Personen verletzt. © Jan Härtel

Nachdem es bereits am Nachmittag zu einer Raubüberfall mit mehreren Verletzten gekommen war, mussten die Beamten am Abend erneut bei einem Streit eingreifen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es nur wenige Meter vom ersten Einsatzort gegen 20.15 Uhr auf der Gießerstraße erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Am Ort des Geschehens trafen die Beamten auf fünf Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren. Vier von ihnen waren beriets leicht verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es zwischen den beiden 26-jährigen Tatverdächtigen (libysch und ungeklärte Staatsangehörigkeit) und dem 26-jährigen Geschädigten (syrisch) zunächst zu einem verbalen Streit, der schließlich eskalierte und es handgreiflich wurde. Dabei soll angeblich auch eine Machete zum Einsatz gekommen sein.

Im weiteren Verlauf kamen zwei weitere Männer (20, 21, beide syrisch) hinzu - offenbar, um dem Geschädigten zu helfen. Der 21-Jährige soll dabei mit Reizgas in Richtung der beiden Angreifer gesprüht haben, wodurch diese Augenreizungen erlitten.