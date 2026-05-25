Raubüberfall auf Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Chemnitzer Sonnenberg aufgenommen, bei der mehrere Personen verletzt wurden.

Polizei und Rettungsdienst waren am Pfingstsonntag wegen einer Auseinandersetzung auf dem Chemnitzer Sonnenberg im Einsatz. © Jan Härtel/Chempic

Am Pfingstsonntag waren am frühen Nachmittag im Bereich Tschaikowskistraße/Gießerstraße mehrere Personen auf offener Straße in Streit geraten. Die Situation eskalierte und endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Passantin die Auseinandersetzung zwischen fünf Männern beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt.

Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, waren drei Männer bereits geflüchtet. Nur die beiden Geschädigten (24 und 26, beide syrisch) konnten sie ausfindig machen. Der 26-Jährige wies zu dem Zeitpunkt eine Schnittverletzung am Finger auf.

Im Zuge sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei der drei Tatverdächtigen (21/algerisch, 32/libysch), auf die die Täterbeschreibung zutraf in der Fürstenstraße auffinden. Den dritten Tatverdächtigen (26/libysch) fanden die Einsatzkräfte verletzt in einem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße.