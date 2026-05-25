Raubüberfall auf Chemnitzer Sonnenberg
Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat Ermittlungen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Chemnitzer Sonnenberg aufgenommen, bei der mehrere Personen verletzt wurden.
Am Pfingstsonntag waren am frühen Nachmittag im Bereich Tschaikowskistraße/Gießerstraße mehrere Personen auf offener Straße in Streit geraten. Die Situation eskalierte und endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Passantin die Auseinandersetzung zwischen fünf Männern beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt.
Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, waren drei Männer bereits geflüchtet. Nur die beiden Geschädigten (24 und 26, beide syrisch) konnten sie ausfindig machen. Der 26-Jährige wies zu dem Zeitpunkt eine Schnittverletzung am Finger auf.
Im Zuge sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei der drei Tatverdächtigen (21/algerisch, 32/libysch), auf die die Täterbeschreibung zutraf in der Fürstenstraße auffinden. Den dritten Tatverdächtigen (26/libysch) fanden die Einsatzkräfte verletzt in einem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße.
Zwei Personen kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus
Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, wurden die beiden Geschädigten zunächst von dem Trio angesprochen, woraufhin sie in einen Streit geraten sind. Anschließend soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein, wobei der 26-jährige Libyer dem gleichaltrigen Gegenüber offenbar mit einem Messer Schnittverletzungen zugefügt haben soll.
Daraufhin entriss einer der Beteiligten dem jüngeren Geschädigten eine Gürteltasche, in welcher sich unter anderem ein Smartphone befand und das Trio flüchtete mit der Beute.
Das Diebesgut fand die Polizei in dem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße. Ein Messer, das als Tatmittel genannt wurde, fanden die Beamten hingegen nicht.
Rettungskräfte brachten den 24-jährigen Verletzten sowie den 26-jährigen Tatverdächtigen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, welches sie anschließend wieder verlassen durften.
Im weiteren Verlauf brachten die Einsatzkräfte die drei Tatverdächtigen für weitere Maßnahmen auf ein Polizeirevier, welches sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder verlassen durften. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes sowie zu den konkreten Tathintergründen dauern noch an.
Erstmeldung: 24. Mai, 17.07 Uhr; letzte Aktualisierung: 25. Mai, 12.15 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic