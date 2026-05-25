Brandsatz in Chemnitzer Yogastudio geworfen: Tatverdächtiger geschnappt
Chemnitz - In den frühen Montagmorgenstunden wurde ein Brandsatz in das Fenster eines Yogastudios in Chemnitz geworfen!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr auf die Zöllner Straße gerufen.
Ein 47-jähriger Deutscher hatte dort zunächst eine Scheibe der Eingangstür des Yogastudios zerstört und anschließend ein laut Polizeiangaben brandsatzähnlicher Gegenstand hindurch geworfen.
Zum Glück entzündete sich dieser dabei nicht!
Noch vor Ort konnte die Polizei den Tatverdächtigen stellen. Er trug zu dem Zeitpunkt ein Baseballschläger und ein Messer mit sich.
Der Mann war zu dem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand und ist mittlerweile in einer Fachklinik untergebracht.
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Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauert noch an.
Die Summe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.
Titelfoto: Jan Härtel (2)