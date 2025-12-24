Auto-Einbrecher auf frischer Tat in Chemnitz erwischt
Chemnitz - Dank aufmerksamer Anwohner konnte am frühen Dienstagmorgen ein Einbrecher in Chemnitz geschnappt werden.
Wie die Polizei an Heiligabend mitteilte, brach ein 27-jähriger Marokkaner im Adalbert-Stifter-Weg offensichtlich in geparkte Fahrzeuge ein.
Hierzu schlug er an zwei Autos jeweils eine Seitenscheibe ein und klaute aus dem Fahrzeuginnenraum diverse Gegenstände von niedrigem dreistelligem Wert.
An einem dritten Fahrzeug versuchte er ebenfalls eine Seitenscheibe einzuschlagen, was jedoch misslang.
Die hinzugerufenen Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen in Tatortnähe zusammen mit dem Diebesgut sicherstellen.
Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 1300 Euro.
