Auto-Einbrecher auf frischer Tat in Chemnitz erwischt

Chemnitz - Dank aufmerksamer Anwohner konnte am frühen Dienstagmorgen ein Einbrecher in Chemnitz geschnappt werden.

Aus zwei Autos klaute der Dieb diverse Gegenstände, nachdem er jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie die Polizei an Heiligabend mitteilte, brach ein 27-jähriger Marokkaner im Adalbert-Stifter-Weg offensichtlich in geparkte Fahrzeuge ein.

Hierzu schlug er an zwei Autos jeweils eine Seitenscheibe ein und klaute aus dem Fahrzeuginnenraum diverse Gegenstände von niedrigem dreistelligem Wert.

An einem dritten Fahrzeug versuchte er ebenfalls eine Seitenscheibe einzuschlagen, was jedoch misslang.

Die hinzugerufenen Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen in Tatortnähe zusammen mit dem Diebesgut sicherstellen.