Nach Banküberfall in Chemnitz: Polizei beendet Fahndung nach Täter

Chemnitz - Nach einem Banküberfall in Chemnitz suchte die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter! Einige Tage nach der Tat veröffentlichten die Beamten Bilder des mutmaßlichen Bankräubers. Mittlerweile wurde die Öffentlichkeitsfahndung beendet.

Die Volksbank-Filiale in Chemnitz wurde am Montag überfallen. Die Polizei suchte mit einem Foto nach dem Täter. © Haertelpress

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat das Amtsgericht Chemnitz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen", erklärte ein Polizeisprecher.

Aus diesem Grund veröffentlichten die Beamten die Bilder einer Überwachungskamera, die sich im Gebäude befindet. Die Fotos waren einige Tage auf der Seite der Polizei zu finden. Anschließend wurden sie entfernt. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde beendet.

Ob die Beamten den Mann schnappen konnten, bleibt unklar. "Aus ermittlungstaktischen Gründen sind derzeit keine weiteren Angaben möglich", heißt es dazu.

So wurde der Täter beschrieben:



etwa 40 bis 50 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

normale Statur

helle Haut

sprach gebrochen Deutsch

trug ein weißes Kapuzenshirt unter einer schwarzen Jacke und eine blaue Jeans

vermummte sein Gesicht etwas mit einem schwarzen Schlauchtuch

Gegen den Verdächtigen wird wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Im Falle einer Verurteilung droht dem Täter eine mehrjährige Gefängnisstrafe.