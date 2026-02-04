Laden-Mitarbeiter mit Messer bedroht: Polizei jagt Kaffee-Diebe

In Chemnitz sorgten zwei Diebe für Aufsehen: In einem Geschäft klauten sie Kaffee im Wert von 400 Euro. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/foottoo, 123rf/lutsenko

Am Dienstagmittag schlugen zwei Diebe in einem Geschäft in der Dresdner Straße zu. Die beiden Männer bedienten sich gegen 13.35 Uhr ungeniert.

"Mit mindestens einer Stiege und mehreren einzelnen Packungen Kaffee im Gesamtwert von etwa 400 Euro verließen sie den Laden, ohne zu bezahlen", teilt die Polizei mit.



Ein Laden-Mitarbeiter (34) beobachtete den Diebstahl. Er versuchte, einen der Langfinger aufzuhalten. "Daraufhin bedrohte ihn dessen Komplize mit einem Messer", so eine Polizeisprecherin.

Anschließend flüchteten die beiden Männer.

