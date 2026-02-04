Laden-Mitarbeiter mit Messer bedroht: Polizei jagt Kaffee-Diebe
Chemnitz - Kaffee-Diebstahl in Chemnitz!
Am Dienstagmittag schlugen zwei Diebe in einem Geschäft in der Dresdner Straße zu. Die beiden Männer bedienten sich gegen 13.35 Uhr ungeniert.
"Mit mindestens einer Stiege und mehreren einzelnen Packungen Kaffee im Gesamtwert von etwa 400 Euro verließen sie den Laden, ohne zu bezahlen", teilt die Polizei mit.
Ein Laden-Mitarbeiter (34) beobachtete den Diebstahl. Er versuchte, einen der Langfinger aufzuhalten. "Daraufhin bedrohte ihn dessen Komplize mit einem Messer", so eine Polizeisprecherin.
Anschließend flüchteten die beiden Männer.
Polizei sucht Klau-Duo
So wurden die Täter beschrieben:
- etwa 1,75 Meter groß
- sportlichen Staturen
- unterhielten sich vermutlich in einer osteuropäischen Sprache.
Die Polizei sucht nun nach den beiden Männern. Gegen sie laufen aktuell Ermittlungen, heißt es.
