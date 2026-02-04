 1.016

Laden-Mitarbeiter mit Messer bedroht: Polizei jagt Kaffee-Diebe

Nach einem Kaffee-Diebstahl in Chemnitz wurde ein Ladenmitarbeiter mit einem Messer bedroht. Nun sucht die Polizei die beiden Täter.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Kaffee-Diebstahl in Chemnitz!

In Chemnitz sorgten zwei Diebe für Aufsehen: In einem Geschäft klauten sie Kaffee im Wert von 400 Euro. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. (Symbolbild)
Am Dienstagmittag schlugen zwei Diebe in einem Geschäft in der Dresdner Straße zu. Die beiden Männer bedienten sich gegen 13.35 Uhr ungeniert.

"Mit mindestens einer Stiege und mehreren einzelnen Packungen Kaffee im Gesamtwert von etwa 400 Euro verließen sie den Laden, ohne zu bezahlen", teilt die Polizei mit.

Ein Laden-Mitarbeiter (34) beobachtete den Diebstahl. Er versuchte, einen der Langfinger aufzuhalten. "Daraufhin bedrohte ihn dessen Komplize mit einem Messer", so eine Polizeisprecherin.

Anschließend flüchteten die beiden Männer.

Polizei sucht Klau-Duo

So wurden die Täter beschrieben:

  • etwa 1,75 Meter groß
  • sportlichen Staturen
  • unterhielten sich vermutlich in einer osteuropäischen Sprache.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Männern. Gegen sie laufen aktuell Ermittlungen, heißt es.

