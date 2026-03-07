Autodiebstähle in Chemnitz: Gleich drei Toyotas geklaut
Chemnitz - Am Freitag sind der Polizei in Chemnitz gleich drei Toyota-Diebstähle angezeigt worden.
Betroffen waren die Ortsteile Altendorf, Kappellenberg und Kappel.
Am frühen Freitagmorgen zwischen 4.45 Uhr und 6.30 Uhr verschwand ein in der Beyerstraße abgestellter Toyota Corolla. Das graue Auto hat einen Zeitwert (Erstzulassung: 2023) von circa 30.000 Euro.
Kurz nach 14 Uhr wurde der Polizei ein weiterer gestohlener Toyota in der Stollberger Straße mitgeteilt. Der Kleinwagen Yaris Cross (Wert 30.000 Euro) war auf einem Grundstück abgestellt und 2024 erstmals zugelassen worden.
"Der dritte Fahrzeugdiebstahl wurde etwa fünf Minuten später bekannt. Unbekannte Täter hatten dabei in der Richard-Wagner-Straße ebenfalls einen abgestellten Toyota Yaris Cross entwendet", so die Polizei weiter. Das Auto hatte einen Zeitwert von etwa 34.000 Euro.
Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Fahrzeugdiebstählen.
