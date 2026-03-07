Autodiebstähle in Chemnitz: Gleich drei Toyotas geklaut

Chemnitz - Am Freitag sind der Polizei in Chemnitz gleich drei Toyota-Diebstähle angezeigt worden.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Fahrzeugdiebstählen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Betroffen waren die Ortsteile Altendorf, Kappellenberg und Kappel.

Am frühen Freitagmorgen zwischen 4.45 Uhr und 6.30 Uhr verschwand ein in der Beyerstraße abgestellter Toyota Corolla. Das graue Auto hat einen Zeitwert (Erstzulassung: 2023) von circa 30.000 Euro.

Kurz nach 14 Uhr wurde der Polizei ein weiterer gestohlener Toyota in der Stollberger Straße mitgeteilt. Der Kleinwagen Yaris Cross (Wert 30.000 Euro) war auf einem Grundstück abgestellt und 2024 erstmals zugelassen worden.