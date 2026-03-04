Neue Brücke in Chemnitz schon wieder beschmiert
Chemnitz - Was für eine Sauerei! An der neuen Pleißenbach-Brücke in Chemnitz prangen derzeit knallrote Schmierereien. Wenige Monate nach Eröffnung des Parks sorgt Vandalismus mal wieder für zusätzlichen Reinigungsaufwand und Kosten.
Nicht zum ersten Mal: "Seit der Eröffnung des Parks am Pleißenbach am 1. Juni 2025 wurden an unterschiedlichen Bauteilen immer wieder Schmierereien festgestellt - und teilweise umgehend entfernt", teilt die Stadt auf Anfrage mit.
Im Winterhalbjahr sei die Entfernung jedoch erheblich aufwendiger. Vergangenen Herbst habe man deshalb festgelegt, "zur neuen Schön-Wetter-Saison im Frühjahr 2026 eine umfangreiche und vollständige Reinigung" vorzunehmen.
Diese soll spätestens Anfang April beginnen. Kostenschätzung: rund 5000 Euro.
Unter den derzeitigen Schmierereien befindet sich bereits ein Kunstwerk. Laut einer Stadt-Sprecherin ist darüber ein Graffiti-Schutz aufgebracht, sodass die Kritzelei "ohne Beschädigung der originalen Gestaltung und umweltfreundlich beseitigt werden kann".
Titelfoto: Uwe Meinhold