Chemnitzer Polizei kontrolliert zwei Radfahrer: Für einen ging's danach in den Knast

Chemnitz - Die Kontrolle von zwei Fahrradfahrern endete am späten Mittwochabend in Chemnitz für einen von beiden im Gefängnis.

Für den jüngeren der beiden Radfahrer (25) ging es nach der Kontrolle ins Gefängnis. (Symbolfoto) © dpa/Uli Deck

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Polizeistreife das Duo (25, 29) gegen 23.20 Uhr in der Bernhardstraße entdeckt, weil eines der Räder ein auffällig kleines Pedelec war. Die beiden Deutschen hatten nicht nur die zwei hochwertige Räder dabei, sondern auch noch Einbruchswerkzeug.

"Sie machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Fahrzeuge, weshalb der Verdacht bestand, dass die Fahrräder gestohlen sind", berichtete eine Sprecherin der Polizei Chemnitz.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Pedelec der Marke Bodywel, mit dem der 29-Jährige unterwegs war, im vergangenen September bei einem Kellereinbruch geklaut. Das etwa 500 Euro teure Rad wurde damals aus einem Gemeinschaftskeller im Rosenhof entwendet.

Die Polizei stellte beide Fahrräder zur weiteren Prüfung sicher.