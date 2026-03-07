An Haltestelle in Chemnitz: Zwei Jugendliche bedroht und beklaut

Chemnitz - In Chemnitz sind am Freitagabend zwei Jugendliche Opfer einer räuberischen Erpressung geworden.

Der Vorfall ereignete sich an der Haltestelle "Waisenstraße". (Archivbild) © Uwe Meinhold

Laut Polizei ereignete sich das Ganze gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle Waisenstraße.

Die beiden 15-Jährigen wurden von zwei bisher unbekannten Personen angesprochen und nach Geld gefragt.

"Als sie dieses nicht freiwillig herausgeben wollten, drohte den beiden Jugendlichen ein Täter Gewalt an, sodass es zur Übergabe von drei Euro Bargeld kam", heißt es weiter.

Verletzt wurde zum Glück niemand.