1.310
An Haltestelle in Chemnitz: Zwei Jugendliche bedroht und beklaut
Chemnitz - In Chemnitz sind am Freitagabend zwei Jugendliche Opfer einer räuberischen Erpressung geworden.
Laut Polizei ereignete sich das Ganze gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle Waisenstraße.
Die beiden 15-Jährigen wurden von zwei bisher unbekannten Personen angesprochen und nach Geld gefragt.
"Als sie dieses nicht freiwillig herausgeben wollten, drohte den beiden Jugendlichen ein Täter Gewalt an, sodass es zur Übergabe von drei Euro Bargeld kam", heißt es weiter.
Verletzt wurde zum Glück niemand.
Danach verließen die beiden Jugendlichen den Tatort und fuhren mit dem Bus zum Sicherheitspunkt an der Zentralhaltestelle. Dort berichteten sie von dem Vorfall.
Titelfoto: Uwe Meinhold