Autoeinbruch in Chemnitz: GPS-Tracker führt zu Tatverdächtigen

Ein 19-Jähriger bemerkte am Samstag, dass Unbekannte vermutlich nachts in seinen Skoda eingebrochen waren, den er in der Bergstraße in Schloßchemnitz abgestellt hatte.

Geklaut wurden aus dem Auto zwei Taschen, unter anderem mit persönlichen Dokumenten, Bekleidung und Sportequipment.

In einer der Taschen befand sich ein GPS-Tracker. Nach der Ortung begaben sich Polizisten zu einer Wohnung in die Leipziger Straße.

Dort trafen sie auf den Mieter (29) und einen weiteren Mann (34). Außerdem fanden sie dort die gestohlenen Gegenstände und zusätzlich auch eine Pistole sowie ein verbotenes Messer. Das Diebesgut wurde an den Eigentümer zurückgegeben und die Waffen wurden sichergestellt.